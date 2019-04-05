"Самая красивая девочка" празднует совершеннолетие: как сейчас выглядит модель Тилан Блондо
5 апреля – день рождения французской модели и актрисы Тилан Блондо. Сегодня ей исполняется 18 лет. Девочка, которую в прошлом десятилетии западные СМИ окрестили самой красивой в мире, делится со своими Instagram-поклонниками уже взрослыми фото.
Самая известная фотография
Свою модельную карьеру знаменитая француженка начала в 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. Это был определяющий момент ее карьеры, ведь своей внешностью маленькая модель покорила сначала читателей глянца, поэтому именитые бренды, которые предлагали Тилан подписать контракты. "Тогда я не понимала, какое значение у слова "красивая", однако не жалею, что начала заниматься моделингом так рано", – признавалась в одном из интервью девочка.
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Поскольку юридически поставить подпись в документе шестилетняя Блондо еще не могла, это ее делала мать – телеведущая и дизайнер одежды для детей и беременных Вероника Любри. Именно она была бок о бок со своей дочкой и во всех ее последующих начинаниях. Видимо, мама Тилан радовалась и тогда, когда по миру разлетелся один из самых известных снимков шестилетней красавицы. На нем модель позировала с распущенными волнистыми волосами и милым взглядом, который подчеркивали голубые глаза.
Одна из самых известных фотографий маленькой Тилан Блондо, 2007 год / Pinterest
Недетский скандал
В 2011 году девочка появилась на обложке августовского номера французского Vogue. Однако это уже не была детская версия издания, а взрослый глянец, на страницы которого помещали фото тогдашних моделей. Поэтому Тилан предстала перед читателями в провокационных образах, потому что стилисты решили превратить десятилетнюю Блондо чуть ли не на взрослую женщину: нанесли яркий макияж, одели в платье с вырезом, добавили к наряду массивные аксессуары и каблуки и указали юной модели позировать так, будто ей не меньше 20 лет .
После выхода номера в свет общественность осуждала такую фотосессию девочки, а ряд организаций обвинила журнал в растлении несовершеннолетних.
Фото августовского Vogue (2011 год), где юная модель одета и позирует, как взрослая / Vogue
Выходы на подиумы и амбасадорство
Однако карьере Блондо скандальная серия фотографий не помешала. И уже через год юная девушка подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models, а в 15 лет начала с ним работать. Кроме съемок для глянцевых журналов и брендов одежды и косметики, модель стала самым молодым послом компании L'Oreal Paris. Такое звание ей предоставили в 2017 году.
Тилан Блондо на съемке для L'Oreal Paris / L'Oreal Paris
Несмотря на немалую популярность в молодом возрасте, Тилан уверяет: "Я только сейчас начинаю взрослеть. Чувствую себя, как и любой другой подросток, который растет и сомневается. У меня в голове то же самое, о чем думают мои одноклассницы: учеба и парни".
#10yearchallenge в собственном Instagram
Пожалуй, участвовать в таком сетевом флешмобе стало для Блондо способом напомнить своим трем миллионам подписчикам о том, какой она была в детстве. Во время всемирной акции французская красавица опубликовала на своей странице коллаж, где поместила фото себя семилетней и семнадцатилетней.
Очевидно, для поклонников Блондо это был сюрприз, ведь они сразу засыпали фотографию комплиментами и отметили, что сейчас Тилан выглядит еще лучше. За несколько лет пребывания в Instagram, модель поместила в свой профиль сотни снимков.
Модель приняла участие в флешмобе#10yearchallenge / Instagram / @thylaneblondeau
Поэтому предлагаем вам посмотреть другие фото с Instagram-страницы Тилан Блондо и оценить, насколько изменилась девушка, которая начала покорять модельный Олимп еще в 4 года:
Тилан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau
Тилан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau
Тилан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau
Тилан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau
Тилан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau
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