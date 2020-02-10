Самая молодая гостя Оскара-2020 принесла на красную дорожку бутерброд с индейкой

Маленькая звезда фильма "Однажды в Голливуде" Джулия Баттерз пришла на красную дорожку с необычным гостинцем – бутербродом с индейкой.

10-летняя девочка, сыгравшая замечательную парную сцену с Леонардо Ди Каприо в фильме Квентина Тарантино, дебютировала на красной дорожке Оскара. Событие звезда посетила в милом розовом платье от модельера Кристиана Сириано, которое соединила с дорогой сумочкой с сияющими камнями за 2,5 тысячи долларов.

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Джулия Баттерз на красной дорожке Оскара 2020 / Getty Images

На вопрос журналистки, что у нее в этой сумке, Джулия робко ответила, что бутерброд с индейкой. Девочка призналась, что ей не нравится еда, которая есть в театре "Долби" на церемонии награждения, поэтому решила взять маленький ужин с собой на красную дорожку. Об этом сообщили в издании Page Six.