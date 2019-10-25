Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала свое любимое фото со времен беременности

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американская предпринимательница Кайли Дженнер в свои 22 года успела не только стать самым молодым миллиардером в мире, но и родить дочку и стать любимицей миллионов. Днем ранее она показала еще неопубликованное фото с периода ее беременности.

Известно, что в феврале 2018 года Кайли Дженнер родила дочку Сторми от рэпера Трэвиса Скотта. Свою беременность звезда тщательно скрывала от общественности, а в день рождения первенца, 2 февраля, обнародовала заявление о ее дне рождения.

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Впоследствии вышел и ее несколькоминутный видеоролик, в котором она показала некоторые моменты беременности. Что интересно, видео стало самым популярным на видеохостинге в ютубе за 2018 год – с февраля по декабрь его посмотрели 76 миллионов раз.

Спустя полтора года Кайли решила поделиться новой фотографией, на которой предстала в спортивном белье и с большим округлым животом. Можно предположить, что тогда у девушки был последний триместр беременности.

Кайлі ДженнерБеременная Кайли Дженнер, архивное фото / Instagram / @kyliejenner

У меня есть много фото беременного животика, но этот снимок всегда был моим любимым. Это было особое время в моей жизни. После рождения Сторми я стала более сильной и независимой, и поняла, какие мы потрясающие женщины. Тегайте сильных женщин из вашей жизни,
– написала Дженнер, обозначив собственную маму Крис Дженнер.

Стоит добавить, что пока снимок оценили более 7 миллионов пользователей. На архивных фотографиях Кайли Дженнер можно увидеть, что до беременности девушка была значительно худее, чем сейчас. В одном из вопросов фанатов Кайли в инстаграме, насколько быстро ей удалось вернуться к формам, которые были до беременности, она призналась, что ее тело уже никогда не будет таким, как раньше.

Я вернулась очень быстро, но моя фигура сейчас не такая, как до беременности. После того, как я приняла изменения в своем теле, ко мне вернулась уверенность. Для этого нужно только время,
– заявила Кайли.

Кайли Дженнер до родов в 2017 и после них в 2019 / Коллаж: LifeStyle 24, "GQ" и Instagram / @kyliejenner

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные мамы Кайли Дженнер
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