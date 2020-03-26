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Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер отдала миллион долларов на нужды медиков

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Американская блогер, владелица бьюти-империи и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер пожертвовала миллион долларов для закупки вещей первой необходимости в больницах.

Об этом сообщила не сама звезда соцсетей, а врач Таис Алиабади, которая принимала у Кайли роды два года назад. Тогда у блогера родилась дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта.

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Женщина призналась, что "потеряла дар речи, глаза были наполнены слезами радости, а сердце было переполнено благодарностью".

Я загадала желание, чтобы у наших отважных медицинских работников появились защитные маски, и сегодня моя мечта сбылась. Одна из моих пациенток, прекрасный ангел, только что пожертвовала один миллион долларов, чтобы помочь нам купить сотни тысяч масок и других защитных средств,
– на радостях рассказала работница медицинского учреждения в США.

Вместе с этим она добавила, что все вещи, купленные на пожертвования, будут переданы "на передовую", ведь "слишком много масок в больницах исчезают, прежде чем они попадают к тем, кто в них нуждается в первую очередь". "Это щедрое пожертвование поможет спасти много жизней. С тобой наш мир стал лучше", - константировала Таис Алиабади.

На сообщение не смогла не отреагировать Кайли Дженнер, которая поблагодарила ее и всех медиков за невероятную работу во время вспышки коронавируса.

Спасибо вам за всю ту любовь и заботу, которую вы вкладываете во все, что делаете! Вы – ангел на земле,
– ответила Дженнер.

Чтобы увидеть оригинал записи и комментарий Кайли – листайте вправо:

 

Добавим, что по состоянию на 25 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 18 923 человека. Общее количество инфицированных – 423 670 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 100 тысяч человек. США сейчас находится на третьем месте по количеству подтвержденных больных коронавирусом – 68 573 зараженных лиц, 1 036 смертельных случаев, и 428 тех, которые вылечились.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости культуры Новости LifeStyle LifeStyle Новости США благотворительность Кайли Дженнер
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