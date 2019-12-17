Самая популярная база данных о кинематографе назвала наиболее ожидаемые сериалы 2020 года
Фанаты мирового кинематографа со всех уголков планеты доверяют веб-сайту IMDb, поскольку он является одной из старейших и авторитетнейших баз данных о кино. Так, в конце 2019 года представители сайта решили спрогнозировать наиболее ожидаемые телесериалы 2020 года.
Традиционно, свежий рейтинг представители базы данных IMDb опубликовали на официальном сайте.
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В источнике отмечается, что созданный ими рейтинг 10 наиболее ожидаемых сериалов 2020 года основан на аналитике просмотренных страниц и поисковых запросов. Стоит добавить, что количество уникальных пользователей портала насчитывает около 200 миллионов человек в месяц. Именно поэтому рейтингу от IMDb точно можно доверять!
10 самых ожидаемых сериалов 2020 года
1. "Звездный путь: Пикар"
2. "Сокол и Зимний солдат"
3. "Новый папа"
4. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
5. "Сквозь снег"
6. "Противостояние"
7. "Чужак"
8. "Старгерл"
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9. "Охотники"
10. "Кэти Кин"