Самая популярная база данных о кинематографе назвала наиболее ожидаемые сериалы 2020 года

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Наиболее ожидаемые сериалы 2020 года / Коллаж: LifeStyle 24

Фанаты мирового кинематографа со всех уголков планеты доверяют веб-сайту IMDb, поскольку он является одной из старейших и авторитетнейших баз данных о кино. Так, в конце 2019 года представители сайта решили спрогнозировать наиболее ожидаемые телесериалы 2020 года.

Традиционно, свежий рейтинг представители базы данных IMDb опубликовали на официальном сайте.

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В источнике отмечается, что созданный ими рейтинг 10 наиболее ожидаемых сериалов 2020 года основан на аналитике просмотренных страниц и поисковых запросов. Стоит добавить, что количество уникальных пользователей портала насчитывает около 200 миллионов человек в месяц. Именно поэтому рейтингу от IMDb точно можно доверять!

10 самых ожидаемых сериалов 2020 года

1. "Звездный путь: Пикар"

2. "Сокол и Зимний солдат"

3. "Новый папа"

4. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

5. "Сквозь снег"

6. "Противостояние"

7. "Чужак"

8. "Старгерл"

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9. "Охотники"

10. "Кэти Кин"

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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