"Самое большое мое чудо – это Ты": Оля Цибульская трогательно поздравила сына с днем рождения

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская рассказала о самом большом чуде, которое случилось с ней в канун Рождества 4 года назад. Ее сыну Нестору исполнилось 4 года. Звезда нежно поздравила его с днем рождения.

Победительница первого сезона проекта "Фабрика звезд" опубликовала на своей странице в Instagram снимок с сыном, которому в канун Рождества, 6 января, исполнилось 4 года. Певица трогательно поздравила сына и поделилась тем, что происходило с ней во время беременности.

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Оля Цибульская рассказала, что весь 2014 год ей пришлось бегать беременной девочкой и в 4 утра просыпаться на эфиры. Певица отметила, что от момента, когда узнала о беременности, она уверенно ждала сына.

Сегодня нашему сыну 4 года. Перед сном он сказал, что имеет мечту, чтобы я испекла ему рыбку и сварила вермишельки, а папа прочитал Гарри Поттера. Сбылось. Пока твой ребенок еще малыш – ты вселенная и волшебник. Это так быстро проходит. Хочется запомнить каждую секунду. Какие мы родители – покажет время. Волшебники мы, как говорит Нестор, – суперовые. Будь здоров , сынок! И пусть чудеса случаются каждый день. Потому что самое большое мое чудо – это ты. Приветствуйте моего Нестора. Все передам,

– трогательно прокомментировала фотографию Ольга Цибульская.