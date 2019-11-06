Самое ценное – это воспоминания: Ким Кардашян подготовила впечатляющий сюрприз маме Крис Дженнер

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Крис Дженнер и Ким Кардашян
Крис Дженнер и Ким Кардашян / Instagram-Stories / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян всегда удивляет фанатов своими дорогостоящими подарками для родных. На этот раз она прибегла к сюрпризу, который вызвал слезы у всего звездного семейства.

Звездная мама Ким – Крис Дженнер – 5 ноября отпраздновала свой 64-й день рождения. В своем инстаграме блогер сообщила, что пригласила всех сестер и мать в дом в Беверли-Хиллз, что взяла в аренду на какое-то время, в котором когда-то росла вся семья Кардашян-Дженнер.

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"Все наши воспоминания живут здесь, особенно они связаны с нашим отцом. Это место, где родился каждый ребенок Кардашян. В доме остались смешные обои и тот же кухонный гарнитур!", – поделилась Ким.

Она добавила, что рада, поскольку в течение нескольких недель смогла удержать все в секрете и устроить такой сюрприз.

Это был самый особенный и ностальгический день в моей жизни, и мы чувствовали присутствие моего отца. Я держалась и не плакала весь обед, хотя я плакала на протяжении всего процесса планирования. Но в конце я зашла в свою старую ванную, закрыла дверь и очень сильно заплакала,
– призналась Ким.

 

Кроме этого, Ким Кардашян арендовала машину, на которой когда-то ездили ее родители – Крис Дженнер и покойный отец Роберт Кардашян. Что интересно, на белом автомобиле без крыши были прикреплены те же номера, что и много лет назад. Сестры Ким и мать не удержались и вместе сфотографировались рядом с автомобилем.

Кардашян
Семья Кардашян-Дженнер на раритетной машине / Instagram / @kimkardashian

В комментариях к публикации, которую Ким оставила в инстаграме, эмоциями поделились сестры Хлое, Кортни и Кендалл, а виновница назвала Ким настоящим ангелом. Сама Крис Дженнер также оставила комментарий под публикацией дочери.

Я не могу перестать плакать. Это был самый чудесный день, который я помню... Ким, ты ангел для всех нас... Я не могу выразить, что это означало для меня, и я теперь должна добавить этот прекрасный день жизни к самым сказочным воспоминаниям,
– поделилась эмоциями 64-летняя звездная мама.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Звездные дни рождения Ким Кардашян
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