Самое стильное – детям: какую роскошную вещь подарили дочке Кайли Дженнер

Светская львица Кайли Дженнер отличилась во многих престижных рейтингах 2018 года благодаря своему успешному бизнесу и отличному чувству стиля. Последнее девушка старается не только постоянно совершенствовать, но и с первых лет жизни прививать своей дочурке Сторми.

Следовательно, 11-месячная дочь Кайли получила роскошный подарок от своего звездного папы-рэпера Трэвиса Скотта. В новом видеоролике, появившемся на Instagram-странице Дженнер, молодой отец дает Сторми мини-сумочку элитного бренда Louis Vuitton. Самая модная сумка коллекции осень-зима 2018/2019 теперь у дочери знаменитой блогера!

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"Папа принес самый модный стул для Сторми. Боже, эта девочка перекинула сумочку через плечо, я не могу!", – эмоционально прокомментировала видео со своей дочкой Кайли. На нем Сторми в стильном наряде устроилась на мягком стуле известного художника Kaws и получила из рук Трэвиса Скотта волшебную сумку. Девочка выглядела очень счастливой, а сама Кайли за кадром не могла нарадоваться своей "крошкой".

Стоит добавить, что на этом же кресле гламурное фото сделала и сама звездная мамочка, примерив короткое платье-водолазку черного цвета и такие же очки с серебристой окантовкой. Свои голубые волосы она собрала в хвост, а завершила образ массивными серьгами, белым маникюром и черной сумкой с туфлями.



Кайли Дженнер в очаровательном образе / Instagram / @kyliejenner