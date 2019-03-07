Самолет, в котором летел Джейсон Момоа, совершил аварийную посадку: детали

Звезда фильма "Аквамен" рассказал о стрессе, который ему пришлось пережить. На борту самолета, в котором летел Джейсон Момоа, произошло возгорание, поэтому пилот был вынужден совершить аварийную посадку.

О чрезвычайной ситуации голливудский актер рассказал на своей странице в Instagram. Джейсон Момоа опубликовал Insta-stories видео из аэропорта, где показал тот самый самолет, пилот которого совершил аварийную посадку.

Читайте также: "Аквамен" стал одним из самых прибыльных лент DC Comics: доход составляет 822 миллиона долларов

Звезда "Аквамена" рассказал, что вместе с друзьями летел в город Финикс в штате Аризона. Однако пилот сообщил о возможном возгорании на борту самолета и совершил посадку в Палм-Спрингс, что в Калифорнии. На место происшествия сразу прибыл наряд полиции и пожарных. После длительного обследования они сообщили, что тревога была ложной.



Скріншот з Instagram