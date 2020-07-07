О чем сериал "Элита"

Сериал "Элита" нельзя назвать только подростковым, убежден 24 канал. Все потому, что авторы проекта решили нарушить важные темы взаимоотношений подростков и родителей, а также взросления и материального статуса. Школьники сталкиваются с далеко не детскими проблемами, влюбляются и переживают первые разочарования, что и покорило киноманов.

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По сюжету, трое подростков Самуэль, Нади и Кристина получают шанс на новую жизнь. Их школа разрушилась, а строительная компания, которая виновата в обвале, покрывает расходы на обучение в элитном заведении Лас Энсинас. Но новички не получают желаемого отношения от богатых учеников школы и сталкиваются с нелегкими испытаниями.

С этого и начинается знакомство с главными героями и раскрываются секреты золотой молодежи и их родственников. Окажется, что за картинкой замечательной жизни скрывается совсем другое.

Главные роли в сериале "Элита" исполнили малоизвестные актрисы, которые после выхода первых эпизодов получили популярность. Так, Мария Педраса, Мина Эль-Хаммани, Эстер Экспозито и Данна Паола неоднократно становились звездами глянца, где демонстрировали красоту своего стройного тела. Кроме этого, испанские красавицы охотно ведут свои блоги в Инстаграме и делятся с поклонниками горячими снимками топлес или в купальниках. Какими фото отличились главные красавицы сериала "Элита" – смотрите в подборке 24 канала.

Горячие фото звезд "Элита"

Мария Педраса (24 года)

Испанская красавица Мария Педраса сыграла одну из главных ролей в сериале "Элита". Девушка известна поклонникам ленты как Марина Осуна. По сюжету, она дочь директора строительной компании, поэтому отец с легкостью оплачивает ее обучение в элитной школе. Несмотря на значительно богатство Марина ведет довольно уединенный образ жизни из-за ВИЧ-инфицированности и травмы прошлого.

А вот актриса Мария Педраса, в отличие от своей героини, очень раскованная. Звезда охотно примеряет жаркие образы, которыми делится в сети.