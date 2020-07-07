Самые горячие красотки из сериала "Элита": фото, которые взбудоражили сеть
С 2018 года на Netflix не теряет популярности сериал "Элита". Испанская лента о школьниках настолько понравилась зрителям, что ее посмотрели тысячи людей во всем мире. Однако не только сюжет привлек внимание киноманов, но и зажигательные красавицы, сыгравшие в сериале.
Мина Эль-Хаммани (26 лет)
А вот харизматичная Мина Эль-Хамман получила роль Нади. В сериале девушка попадает в элитную школу, хотя не имеет никаких средств на оплату хотя бы одного счета за обучение. Ее родители – палестинские эмигранты, поэтому Нади делает все для того, чтобы не разочаровать их. Героиня не употребляет алкоголь, не посещает вечеринок и встречается с мусульманином Маликом, хоть и влюблена в другого.
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Актриса Мина Эль-Хаммани похожа на свою героиню скромностью, однако в сети все же есть пикантные фото красавицы.
Эстер Экспосито (20 лет)
Но, пожалуй, наибольшую популярность в сети получила Эстер Экспосито. Актриса, которая в сериале "Элита" сыграла Карлу, снялась в десятках фотосессий и украсила пикантными снимками глянцы. Поэтому ее блог – это сочетание роскоши, красоты и сексуальности.
Данна Паола (25 лет)
Повторила успех Эстер ее коллега Данна Паола. Эффектная испанка, известная по роли Лукреции, как на экране, так и в жизни не боится показывать сексуальность.