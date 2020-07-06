Легендарный композитор Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля. Пока в мире оправляются от этой новости, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие саундтреки принесли лауреату Оскара мировую славу.

Что случилось с Эннио Морриконе

Все итальянские и мировые СМИ распространили информацию о смерти Эннио Морриконе. Известно, что знаменитый композитор умер в клинике в Риме. В госпиталь его доставили после неудачного падения, в результате которого маэстро сломал бедренную кость. По словам адвоката его родственников, прощание с Эннио Морриконе пройдет на днях в столице Италии. Церемония будет закрытой для прессы и поклонников, а близкие композитора уже обратились к общественности с просьбой уважать их приватность в такое время.

Важно Умер Эннио Морриконе – оскароносный итальянский композитор

Эннио Морриконе: 7 самых известных саундтреков маэстро

За 91 год Эннио Морриконе сумел получить мировую славу. Помогли ему в этом наставления отца, который с детства учил маэстро играть на музыкальных инструментах. Марио Морриконе был профессиональным джазовым трубачом, поэтому его дети всегда с восторгом наблюдали за виртуозной игрой отца. Однако только Эннио удалось превзойти успех своего первого наставника.

Три диплома в консерватории, первые профессиональные выступления в 16 лет, любовь публики и две престижные награды Оскар – карьера Эннио Морриконе может поразить каждого. А начинал он с радио и саундтреков к итальянским вестернам, которые и стали его билетом в Голливуд. Эннио Морриконе написал мелодии к более 400 фильмам, получивших бешеную популярность в прокате. Из большого творчества композитора журналисты 24 канала подобрали всего 7 саундтреков, которые знает весь мир.

"Профессионал" (1981)

В далеких восьмидесятых все киноманы были в восторге от зрелищного боевика "Профессионал", главную роль в котором исполнил харизматичный Жан-Поль Бельмондо. Однако не только сюжет ошеломил зрителей, но и музыкальное сопровождение. Саундтрек к ленте "Профессионал" стал мировым хитом, который узнает чуть ли не каждый любитель качественного кино.

Слушайте саундтрек к фильму "Профессионал": аудио

"Хороший, плохой, злой" (1966)

Не меньший восторг у публики вызвали и саундтреки к культовому фильму "Хороший, плохой, злой". Лента и после 54 лет не покидает списки лучших фильмов всех времен. И большой заслугой этому стала работа Эннио Морриконе.

Смотрите фрагмент выступления Эннио Морриконе: видео

"Однажды в Америке" (1984)

В тандеме с режиссером Серджо Леоне гениальный Эннио Морриконе создал не один саундтрек. И огромную популярность приобрела его музыка к драме об американских гангстерах – "Однажды в Америке".

Слушайте трогательную композицию в "Однажды в Америке": аудио

"Однажды на Диком Западе" (1968)

Еще один знаменитый фильм в стиле вестерн дополнила музыка Эннио Морриконе. Здесь гармонично было все: сюжет, где вдова находится в смертельной опасности, а на ее спасение бросается таинственный незнакомец, а всю историю дополняет эмоциональное музыкальное сопровождение. Этот саундтрек стал своеобразной классикой в кинематографе и получил успех среди меломанов.

Слушайте саундтрек к фильму "Однажды на Диком Западе": аудио

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"Омерзительная восьмерка" (2015)

Эннио Морриконе работал не только в тандеме с маэстро вестернов Леоне, но и голливудскими режиссерами. Так, композитор согласился на работу с Квентином Тарантино в его фильме "Омерзительная восьмерка". Результаты сразу же покорили мир, а критики отметили работу Эннио Морриконе долгожданным Оскаром.

Смотрите фрагмент выступления Эннио Морриконе с отрывками фильма: видео

"Бесславные ублюдки" (2009)

Немалую популярность Эннио Морриконе получил за работу над военной драмой "Бесславные ублюдки". Музыка композитора гениально дополнила сюжет о Второй мировой войне, а любитель вестернов раскрылся по-другому для своих сторонников.

Слушайте саундтрек к фильму "Бесславные ублюдки": аудио

"Крестный отец" (1972)

Символическую подборку 24 канал решил завершить лентой, которая получила миллионную армию поклонников. "Крестный отец" стал культовым фильмом, который посмотрели все любители кино.

Слушайте саундтрек Эннио Морриконе к "Крестному отцу": аудио