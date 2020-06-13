Свадьба всегда было особым праздником в жизни человека. Поэтому и на экране режиссеры стремятся показать безупречных невест, которые могут покорить всех своей красотой. Какие платья точно войдут в историю мирового кино – смотрите в подборке.

Мало кому известно, что для создания идеальной свадебной картинки авторы голливудских лент часто привлекают знаменитых дизайнеров. Поэтому в фильмах знаменитые красавицы предстают в эксклюзивных творениях Prada, Dior, Carolina Herrera, Givenchy или Vera Wang. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 12 свадебных образов, которые запомнятся киноманам.

Смотрите также: Лучшие комедии о любви, которая начиналась с дружбы

Во внимание брались новые фильмы, которые вышли в прокат за последние 25 лет. Поэтому современные невесты могут позаимствовать идею у голливудских красавиц.



Джулия Робертс в фильме "Сбежавшая невеста" / Фото Pinterest



Кейт Хадсон в фильме "Война невест"/ Фото Filmz



Кристен Стюарт в саге "Сумерки" / Фото Pinterest



Сара Джессика-Паркер в "Секс в большом городе" / Фото Vogue



Кортни Кокс в "Друзьях"/ Фото Friends Wiki



"Золушка" 2015 года / Фото Pinterest



"Безумно богатые азиаты" / Фото Pinterest

​Интересно: 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют



Дженнифер Лопес в комедии "Женись на мне" / Фото PageSix



Сериал "Как я встретил вашу маму" / Фото Pinterest



"50 оттенков серого"/ Фото Pinterest



"Голодные игры" / Фото InStyle



Сериал "Скандал" / Фото PageSix