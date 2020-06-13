Самые эффектные свадебные платья в истории кино: фото, которые поражают
Свадьба всегда было особым праздником в жизни человека. Поэтому и на экране режиссеры стремятся показать безупречных невест, которые могут покорить всех своей красотой. Какие платья точно войдут в историю мирового кино – смотрите в подборке.
Мало кому известно, что для создания идеальной свадебной картинки авторы голливудских лент часто привлекают знаменитых дизайнеров. Поэтому в фильмах знаменитые красавицы предстают в эксклюзивных творениях Prada, Dior, Carolina Herrera, Givenchy или Vera Wang. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 12 свадебных образов, которые запомнятся киноманам.
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Во внимание брались новые фильмы, которые вышли в прокат за последние 25 лет. Поэтому современные невесты могут позаимствовать идею у голливудских красавиц.
Джулия Робертс в фильме "Сбежавшая невеста" / Фото Pinterest
Кейт Хадсон в фильме "Война невест"/ Фото Filmz
Кристен Стюарт в саге "Сумерки" / Фото Pinterest
Сара Джессика-Паркер в "Секс в большом городе" / Фото Vogue
Кортни Кокс в "Друзьях"/ Фото Friends Wiki
"Золушка" 2015 года / Фото Pinterest
"Безумно богатые азиаты" / Фото Pinterest
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Дженнифер Лопес в комедии "Женись на мне" / Фото PageSix
Сериал "Как я встретил вашу маму" / Фото Pinterest
"50 оттенков серого"/ Фото Pinterest
"Голодные игры" / Фото InStyle
Сериал "Скандал" / Фото PageSix