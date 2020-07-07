Что нужно увидеть в Дубае: лучшие локации
/ Фото из открытых источников
Дубай – необыкновенный город в Эмиратах, который не перестает поражать туристов своей красотой и помпезностью. Один из крупнейших городов ОАЭ захватывает интересными местами, необычными зданиями, огромными размерами небоскребов и дороговизной. Что обязательно здесь нужно увидеть – читайте дальше.
Зоопарк в Дубае
Дубайский зоопарк расположен в элитном районе, вблизи знаменитого отеля Бурдж Халифа. Этот зоопарк был создан в 1967 году на основе частной коллекции экзотических животных и располагался в большом саду. Теперь он считается лучшим не только в Объединенных Эмиратах, но и на всем полуострове. На территории зоопарка находятся полторы тысячи представителей фауны.
Отель Бург-эль-Араб
Отель в виде паруса является визитной карточкой Арабских Эмиратов. Высокую сооружение в форме паруса можно увидеть из каждого района города. В апартаментах этого здания и в номерах люксового уровня, как правило, останавливаются известные звезды и богачи. К примеру, номер в этом отеле стартует от 100 тысяч гривен.
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