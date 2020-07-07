Уже сегодня, 7 июля, Дубай открывает границы для туристов. Путешественники обязательно должны пройти тест на коронавирус, информирует 24 канал. Отрицательный результат позволит туристам находиться в этом популярном городе и насладиться невероятными локациями.

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Что нужно увидеть в Дубае

Самый высокий небоскреб в мире Бурдж Халифа

Каждый турист, который приедет в Дубай обязан подняться на скоростном лифте на вершину небоскреба Бурдж Халифа. Здание в форме сталагмита поднимается вверх на 828 метров. Нередко Бурдж Халифа называют "городом в облаках".