Из-за закрытых границ и карантина украинцам вероятно придется отказаться от летнего отдыха за рубежом. Однако большинство уже планирует свой отдых в живописных уголках нашей страны.

О самых красивых водопадах, пещерах, заповедниках и морских уголках Украины – в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала тревел-блогерша Оля Лаврик.

Море

Конечно, можно поехать в Одессу, Затоку, Кирилловку, но можно попробовать поэкспериментировать и, например, поехать в Николаевскую область – Очаков и село Коблево.

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Там есть много отелей, где можно отдохнуть, или же поехать с палатками, если вы к этому готовы. Главным преимуществом является то, что большого наплыва туристов нет.



Город Очаков​ / Фото Alltravels



Село Коблево / Фото White House

Водопады, скалы и пещеры

Что касается водопадов, мой любимый – это Жинецький шум. Он очень красивый. Независимо от того, поедете вы автомобилем или автобусом, вам придется к нему пройти еще несколько километров пешком. Если вы приедете в жаркую погоду, то все равно вода будет там очень ледяной.



Водопад Жинецький шум / Фото "Украина Инкогнита"

Скалы Довбуша, они на самом деле очень популярны. То есть вы там будете не единственными людьми, но довольно легко туда попасть. И, конечно, стоит поехать в Карпаты – это украинская жемчужина. Туда стоит поехать в любое место, ведь всегда найдется что-то интересное.



Скалы Довбуша / Фото Ukraine Is

Вот где больше всего пещер, так это в Тернопольской области. Но если поехать в Хмельницкую область, то можно найти пещеру, которая называется "Атлантида". Туда нужно заходить со специальной экскурсией. Вы такого, наверное, нигде в мире не увидите, и если побываете в такой экспедиции, то это будут воспоминания на всю жизнь.

Смотрите фото (we.org.ua) из пещеры "Атлантида" в Хмельницкой области:

Заповедники

Я могу порекомендовать также заповедник Карпатский биосферный. Там очень большое скопление различных природных явлений.

Смотрите фото ("Природные парки") Карпатского биосферного заповедника

Прежде всего – это пещеры. К примеру, "Дружба" – это карстовая пещера, которая является геологическим памятником природы. Туда без специальной экскурсии не попасть, потому что она вертикальная и глубиной 46 метров. Также там есть водопад Труфанецкий, он считается самым высоким естественным водопадом в украинских Карпатах, хотя имеет всего 36 метров.



Пещера "Дружба" / Фото с фейсбук-страницы "Угля, Закарпатская область"



Водопад Труфанецкий / Фото "Природные парки"

Также в заповеднике есть долина нарциссов – это что-то очень необычное, ведь их там 15 видов. Но я очень прошу, всегда надо с ответственностью относиться к природе, потому что очень много туристов забывают об этом и берут на память эти нарциссы.



Долина нарциссов​ / Фото Belle Royalle