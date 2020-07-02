Самые красивые речные пляжи Украины, где можно искупаться
Пока все отдыхающие проводят свой отпуск в Одессе, Государственное агентство Украины по туризму и курортам не советует выбирать море для отдыха. Туристам стоит планировать отдых у озер, рек и водохранилищ. Поэтому на какие речные пляжи наведаться в Украине – читайте дальше.
Эксперты и специалисты прогнозировали, что в этом году в Украине будет довольно развит внутренний туризм. Такой бешеный поток отдыхающих на пляжах Одессы вызван нерешительностью многих покидать страну в период пандемии коронавируса, которая не идет на спад. Впрочем многие туристы не соблюдают мер безопасности, скапливаются, не соблюдают дистанции и пренебрегают ношением маски, сообщает 24 канал.
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Ради собственной безопасности, выберите более альтернативные варианты, которые позволят вам приятно провести время и не подвергать себя опасности. LifeStyle 24 собрал подборку речных пляжей Украины, которые вам непременно понравятся.
Пляж "Центральный"
Чтобы попасть на пляж "Центральный", вам надо всего лишь перейти пешеходный мост на Труханов остров. Расположен пляж в центре Киева, недалеко от метро "Почтовая площадь". Пляж регулярно убирается. На территории пляжа не проголодаетесь, ведь есть множество кафе с едой, где вкусно накормят. Преимущества пляжа – невероятная красота природы вокруг, много свободного места для пикников и просто отдыха. С береговой линии открывается вид на башни стадиона Динамо, Арку дружбы народов и склоны Владимирской горки. Если смотреть лицом на Центральный пляж, то немного влево от моста находится парашютная вышка.
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Пляж "Пушкинский"
На пляже "Пушкинский" установлена спасательная вышка, детская площадка, хорошо обустроенные дорожки, есть зонтики и лежаки. За вашим комфортным отдыхом следят спасатели, которые есть на территории с 10 до 19 часов. Также на территории есть 3 туалета: для женщин, мужчин и людей с инвалидностью. После реконструкции этот пляж стал самым любимым в городе. Днепр так широко разлился, что кажется, будто вы находитесь не на реке, а на море.
Пляж "Пушкинский" в Черкассах
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Пляж "Мануйловский"
Расположен он сразу при съезде с Нового моста. Доехать до него можно как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. "Мануйловский" пляж работает круглосуточно, на территории дежурят спасатели. На пляже есть раздевалки, душевые кабинки, туалеты и питьевые фонтаны. Если вы боитесь сгореть на солнце, то можете выбрать себе место под крышей. Неподалеку есть кафе и беседки в которых можно поесть и отдохнуть.
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Пляж "Золотой берег"
"Золотой берег" – единственный официальный пляж города. В преддверии начала купального сезона коммунальщики завозят туда песок, а водолазы обследуют дно. Открытие сезона обычно происходит в середине июня. Есть платная стоянка, на пляже парковаться запрещено.
Длина пляжа – 300 метров. Есть спортивная площадка, туалеты, команда спасателей, медики, баня, палатки, где продают воду, пиво и хот-доги, колонки с проточной водой, раздевалки, лавочки с крышей, батут, теннисный стол и даже работают велорикши.
Добраться до пляжа можно либо по асфальтированной дороге, которая начинается в центральном парке культуры и отдыха, либо через Красный мост.
Пляж "Золотой берег" в Чернигове
Журавлевский гидропарк
Журавлевский гидропарк – это популярное место для отдыха харьковчан. На территории расположены бесплатные и платные пляжи. Платный пляж "Акважур" оборудован зонтами и лежаками. На пляже можно поиграть в настольный теннис или покататься на лодке. На территории пляжа есть медпункт, а за безопасностью следят спасатели. Для детей есть водные горки, детский городок и батуты.
Журавлевский гидропарк у Харькове