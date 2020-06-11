В Украине немалую популярность получили турецкие сериалы, которые поражают восточным колоритом и запутанными историями любви. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили сделать подборку самых популярных телепроектов, которые уже успели посмотреть миллионы зрителей.

Рейтинг турецких сериалов составить крайне сложно, ведь каждая из историй в этих лентах находит свою аудиторию. От "Великолепного века" до "Ветра любви" – LifeStyle 24 пытался учесть все киновкусы зрителей.

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"Великолепный век. Роксолана"

Год выхода: 2011 – 2014

Актеры: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Вахиде Перчин, Нур Феттахоглу, Набахат Чехре, Окан Ялабык, Сельма Эргеч, Филиз Ахмет

Этот сериал не случайно открывает подборку LifeStyle 24. Все потому, что "Великолепный век. Роксолана" стал самым дорогим и самым популярным телепроектом в истории турецкой кинематографии.

Сериал рассказывает о любви султана Сулеймана и украинской красавицы Роксоланы. Благодаря своему интеллекту, женственности и красоте Хюррем покорила сердце мужчины и стала одной из его жен. В "Великолепном веке" показано интриги, которые велись во дворце и гареме, а также хитрых женщин, не готовых уступать свое положение.

Смотрите трейлер к сериалу "Великолепный век. Роксолана": видео

"Великолепный век. Империя Кёсем"

Год выхода: 2015 – 2017

Актеры: Берен Саат, Гюль Авшар, Экин Коч, Анастасия Тсилимпоу, Нургюль Ешилчай, Фарах Зейнеп Абдуллах, Метин Акдюльгер

После огромного успеха "Великолепный век. Роксолана" авторы проекта решили продолжить эту историю. В новом сериале они показали, как в XVII веке в Османскую империю привозят красавицу, которая становится фавориткой султана Ахмеда I Кёсем. Ее жизнь – полная приключений, которые часто угрожают смертью, интригами и страстью. Но ничто не останавливает Кёсем, которая может стать преемницей Роксоланы.

Смотрите трейлер к сериалу "Великолепный век. Империя Кёсем": видео

"Королек – птичка певчая"

Год выхода: 2013 – 2014

Актеры: Фахрие Эвджен, Бурак Озчивит, Мехмет Озгюр, Элиф Искендер

За бойкость главная героиня Фариде получила прозвище Королек. После смерти матери, она поселяется во французском пансионе, поскольку ее отец на военной службе не имел возможности ухаживать за ребенком. Однако и он умирает, а Фариде переезжает к своей тете, где влюбляется в брата. И их история любви будет наполнена многими трудностями.

Смотрите трейлер к сериалу "Королек – птичка певчая": видео

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"Черная любовь"

Год выхода: 2015 – 2017

Актеры: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу

Незаурядная история любви двух кардинально разных людей в сериале "Черная любовь" или "Бесконечная любовь" уже успела покорить украинцев. Против отношений богатейки и бедняка выступали родственники и друзья главных героев, поэтому, казалось бы, шансы создать крепкую семью были мизерными. Главных героев все же разлучают, однако их чувства оказываются сильнее.

Смотрите трейлер к сериалу "Черная любовь": видео

"Ранняя пташка"

Год выхода: 2018

Актеры: Демет Оздемир, Джан Яман, Биранд Тунджа

Красавицу Санем родители называют ранней птичкой, потому что девушка просыпается быстрее всех в семье. С годами эта привычка не меняется, она первой открывает магазин, которым владеют ее родители. Бизнес находится на грани банкротства, так Санем предлагают выйти замуж за богача. Однако у девушки есть лучшая идея: она устраивается корреспондентом в одну компанию и привлекает внимание двух братьев, которые являются собственниками. История Санем и Джана будет далеко непростой, однако сможет покорить каждого.

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"Ветер любви"

Год выхода: 2019

Актеры: Акин Акинозу, Эбру Шахин, Сердар Озер, Серхат Тутумлуер, Айда Аксель

Главный герой Миран стремится отомстить семье Шадоглу за смерть родителей. Однако он влюбляется в Реян, что отнюдь не нравится его родным. Поэтому мужчине придется выбирать: любовь или план мести, который он разрабатывал всю жизнь.

Смотрите трейлер к сериалу "Ветер любви": видео

"Небесная любовь"

Год выхода: 2010 – 2012

Актеры: Мурат Юналмиш, Бирче Акалай, Селена Сойдер, Исиль Ючесой, Юльви Алачакаптан

Этот сериал, как и предыдущие, получил много положительных отзывов среди зрителей. Он расскажет о борьбе двух сестер за сердце мужчины. Авторы проекта растянули сюжет на более чем 300 серий, каждая из которых заставит сомневаться, кого же выберет главный герой.

Смотрите трейлер к сериалу "Небесная любовь": видео