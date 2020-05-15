Самые романтичные поцелуи, которые вошли в историю кино

Каждый романтичный фильм содержит сцены с поцелуями. Однако не все эти кадры можно назвать культовыми. Поэтому какие актеры таки вошли в историю кинематографа благодаря пылким поцелуям – смотрите на LifeStyle 24.

Ежегодно мировая киноиндустрия пополняется новыми фильмами, которые покоряют зрителей, или же получают позорную "Золотую малину". И, пожалуй, в каждом из них можно увидеть страстный поцелуй. Журналисты LifeStyle 24 решили создать собственный рейтинг этих пикантных сцен и из тысяч фильмов выбрать всего 6 самых красивых, которые сумели поразить киноманов.

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"Грязные танцы" (1987)

Пожалуй, когда речь идет о кинопоцелуях, первое, что приходит на ум – сцена из фильма "Грязные танцы".

По сюжету, 17-летняя Бэби становится ученицей харизматичного танцора Джонни. Однако изучением па влюбленные не ограничиваются. Найчуттєвішою есть сцена в бунгало, когда пара танцует под зажигательную музыку и целуется в такт.

Смотрите фрагмент фильма "Грязные танцы": видео 18+

"Призрак" (1990)

Не менее эффектным был кадр с Деми Мур и Патриком Суэйзи в фильме "Привидение". Сэм, который погиб во время нападения, пытается спасти возлюбленную от опасности и всегда охраняет ее. Молли чувствует присутствие любимого рядом. В один из трогательных моментов киноленты пара целуется.



Деми Мур и Патрик Суэйзи в фильме "Призрак" / Кадр из фильма

После выхода фильма в прокат все эксперты в один голос заявили, что ради этой сцены стоило смотреть весь фильм.

Смотрите трейлер к фильму "Призрак": видео

"Красотка" (1990)

Нетипичная история любви, описанная в фильме "Красотка", уже давно покорила весь мир. По сюжету, миллионер Эдвард чувствует себя одиноко в большом городе. Он нанимает проститутку Вивьен, чтобы она просто с ним поговорила, а впоследствии и сопровождала его на светских событиях. Как в истории о Золушке, девушка в один момент получает все: и "принца", и красивые наряды.



Фильм "Красотка" / IMDb

Сначала авторы проекта хотели сделать более реалистичный финал киноленты. Однако в ходе съемок сценарий переписали, а сцена поцелуя на балконе стала одной из самых романтичных в истории кино.



Фильм "Красотка" / IMDb

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"Титаник" (1997)

Несмотря на жуткую катастрофу, которую показали создатели фильма "Титаник", все зрители запомнили трогательную историю любви богачки Роуз и бедного парня Джека. После спасения девушки от самоубийства именно он становится для нее самым родным человеком.

Культовой стала сцена поцелуя главных героев, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслетт. Тысячи влюбленных повторили этот кадр во время свадебной фотосессии.

Поцелуй героев фильма "Титаник": смотрите видео

"Человек-паук" (2002)

Даже в супергеройским фильмам может быть романтический кадр, о котором будут знать даже те киноманы, которые не в восторге от фэнтези. Это ярко доказывает поцелуй Человека-паука Питера Паркера с Мэри Джейн. Драматизма авторы фильма добавили благодаря проливному дождю.

Смотрите фрагмент фильма "Человек-паук": видео

"Дневник памяти" (2004)

Если речь идет про романтические киноленты, невозможно обойти вниманием фильм "Дневник памяти". Главные герои Ной и Элли часто целуются перед камерой, ведь 2-часовой фильм рассказывает их трогательную и такую непростую историю любви.

И из всех сцен одна запомнилась больше всего зрителям. Речь идет о моменте, когда Ной целует Элли под дождем и доказывает, что его чувства не могут угаснуть даже после долгих лет разлуки.



Дневник памяти" / Кадр с поцелуем