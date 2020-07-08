Сериал "Секс в большом городе" уже давно стал своеобразным справочником для интимных тем. Но особое внимание в фильме привлекает главная героиня – писательница Керри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Даже обычные образы она с легкостью превращала в сексуальные.

В жаркий летний вечер 24 канал предлагает посмотреть 10 самых сексуальных образов Керри Брэдшоу, которые вдохновляют и соблазняют.

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Кто такая Керри Брэдшоу: интересные факты

Кэрри Брэдшоу – вымышленный персонаж и любимица всех киноманов. Ее невероятный стиль, остроумные шутки и история любви покорили зрителей с первых эпизодов "Секса в большом городе". Но мало кто знает, что прототипом героини стала настоящая писательница Кэндис Бушнелл, которая работала обозревателем в The New York Observer.



Прототипом образа Керри Брэдшоу стала писательница / Фото The Independent

По сюжету Кэрри Брэдшоу живет в уютной квартире в Нью-Йорке, где за маленьким столом у окна и пишет статьи на интимные темы. Идеи для своей колонки она черпает из собственной жизни и интимных историй, которые рассказывают ей подруги – Саманта, Шарлотта и Миранда.

А главной комнатой героини является гардеробная, которая вмещает десятки платьев на все случаи жизни. Кроме этого, страстью Керри является обувь, за которую она готова отдать последние деньги. Шумные вечеринки, светские мероприятия, рекламные фотосессии и обыденные прогулки с подругами или бойфрендами – у персонажа Сары Джессики Паркер есть куда выйти в своих дизайнерских вещах. Именно за невероятные образы героини "Секс в большом городе" без колебаний называют иконой стиля.

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Самые сексуальные образы Кэрри Брэдшоу

Авторы сериала решили не скрывать сексуальность героини, поэтому в кадре она часто предстает в соблазнительных топах или платьях, или же прозрачных одеяниях, через которые видно нижнее белье. Журналисты 24 канала подобрали 10 самых жарких кадров из сериала "Секс в большом городе", в которых можно увидеть роскошную фигуру актрисы Сары Джессики Паркер и раскованность ее киногероини.



Сексуальная Керри Брэдшоу / Фото Pinterest



Керри Брэдшоу в мини-платье / Фото Pinterest



Сара Джессика Паркер в откровенной майке / Фото Pinterest



Сексуальная героиня "Секса в большом городе" / Фото Pinterest



Звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер / Фото Pinterest



Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Фото Pinterest



Соблазнительная Керри Брэдшоу / Фото Pinterest



Керри Брэдшоу в платье-рубашке / Фото Pinterest



Сара Джессика Паркер в белье / Фото Pinterest



"Секс в большом городе" / Фото Pinterest