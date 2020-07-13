Сегодня, 13 июля, стало известно, что действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов. Он остается на посту главы государства еще на один срок. По этому случаю редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить образы первой леди Агаты Корнгаузер-Дуды, которые она демонстрировала во время светских выходов и рабочих поездок.

Агата Корнхаузер-Дуда – польская общественная деятельница. Во время каждого появления на публике она щеголяла элегантными и роскошными аутфитами, демонстрировала свою женственность и привлекательность. Журналисты 24 канала подготовили для вас краткое жизнеописание и подборку лучших образов первой леди Польши.

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Что известно об Агате Корнхаузер-Дуде?

Агата родилась в Кракове. Ее отец, Юлиан Корнхаузер – известный польско-еврейский писатель. В 1981 году он посвятил своей дочери сборник стихов.

Будущая первая леди Польши закончила немецкую филологию в Ягеллонском университете в Кракове. Дипломную работу писала о творчестве немецкого писателя и режиссера Горста Бинека.

В 1994 году она вышла замуж за Анджея Дуду. Через год у супругов родилась дочь Кинга, которая является студенткой юридического факультета Ягеллонского университета.

С 1998 года Агата Дуда работала преподавательницей немецкого языка в средней школе Яна III Собеского в Кракове. 6 августа 2015 года она стала первой леди Польши, когда ее муж победил на президентских выборах. С тех пор занимается общественной деятельностью.

Агата увлекается литературой. В свободное время она любит читать книги Исабель Альенде, Марио Варгас Льйоса, детективы. Не забывает совершенствовать немецкий язык, поэтому читает тамошних авторов в оригинале.

Самые стильные образы Агаты Корнхаузер-Дуды

Во время публичных мероприятий и рабочих поездок 48-летняя Агата представала в изысканных нарядах. Каждый раз она привлекала внимание элегатной прической, безупречным макияжем и непревзойденным аутфитом. Жена Анджея Дуды знает, как выглядеть потрясающе в любом месте и в любое время, и постоянно демонстрирует это.



Президентская чета Польши на встрече с герцогами Кембриджскими / Фото: Getty Images



Агата Корнхаузер-Дуда в изысканном белом костюме / Фото: Getty Images



Первая леди Польши во время официального приема в Варшаве / Фото: Getty Images



Агата Корнгаузер-Дуда и Анджей Дуда / Фото: Getty Images



Агата Корнхаузер-Дуда в черных классических брюках и красном пиджаке / Фото: Getty Images



Первая леди Польши во львовском аэропорту / Фото: Getty Images



Элегантная прическа и безупречный макияж Агаты Корнхаузер-Дуды / Фото: Getty Images



Президентская чета Польши на встрече с Дональдом и Меланией Трампами / Фото: Getty Images



Агата Корнхаузер-Дуда в изысканном вечернем платье в Токио / Фото: Getty Images



Агата Корнхаузер-Дуда в синем деловом костюме / Фото: Getty Images



Первая леди Польши в элегантном синем платье / Фото: Getty Images



Зимний образ Агаты Корнгаузер-Дуды / Фото: Getty Images



Агата Корнхаузер-Дуда в изысканном красном платье / Фото: Getty Images