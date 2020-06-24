Ирина Аллахвердиева – депутат партии "Слуга народа", "фешн-дива 9-го созыва", по словам Арахамии и Корниенко, "баба рабочая". Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку самых стильных образов депутата, которые она демонстрировала во время заседаний ВРУ и других мероприятий.

Ирина Аллахвердиева стала депутатом Верховной Рады Украины 9 созыва. Она успела запомниться, как самая стильная женщина в парламенте, поскольку любит посещать заседания в гламурной одежде и с модными аксессуарами. Какими образами она поражала коллег – смотрите в материале 24 канала.

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Аллахвердиева вошла в число депутатов 21 июля 2019 года. Их средняя зарплата на то время составляла 25 тысяч гривен. Однако Ирина посещала парламент в роскошной одежде и аксессуарах, после чего некоторые СМИ начали называть ее "фэшн-дива 9-го созыва". В частности, в июле 2019 года депутат появлялась на публике в платье Versace за несколько сотен евро, а в октябре того же года ее сфотографировали с сумочкой от знаменитого бренда Gucci за почти 2 тысячи долларов.



Ирина Аллахвердиева в платье Versace / Фото: TK Media



Ирина Аллахвердиева с сумочкой Gucci / Фото: "Страна"

Предлагаем посмотреть подборку эффектных аутфитов депутата "Слуги народа".

Самые стильные образы Ирины Аллахвердиевой



Ирина Аллахвердиева в ВРУ / Facebook / @Yan Dobronosov



Аллахвердиева в красном платье и туфлях-лодочках / Facebook / @Yan Dobronosov



Ирина Аллахвердиева в парламенте / Facebook / @Yan Dobronosov



Стильный образ Аллахвердиевой на заседании ВРУ / Facebook / @Yan Dobronosov



Ирина Аллахвердиева в кружевном платье / Facebook / @Yan Dobronosov



Ирина Аллахвердиева в Верховной Раде Украины / Facebook / @Yan Dobronosov



Ирина Аллахвердиева в атласной блузке / Facebook / @Yan Dobronosov



Ирина Аллахвердиева / Facebook / @Yan Dobronosov

Что известно о скандале с Корниенко и Арахамией?

Последний скандал, связанный с Аллахвердиевой, случился 23 июня. Тогда ее обсуждали депутаты Корниенко и Арахамия. Диалог состоялся в Николаеве, и тогда звучали фразы вроде "она баба рабочая вообще, как корабельная сосна". Беседа была записана на видео и быстро разлетелась по сети, вызвав резонанс. Впоследствии оба политика заявили, что ролик смонтирован. Такое же мнение высказала сама Ирина на личной странице в фейсбуке.