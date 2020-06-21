Самые загадочные места в Тунисе в фотографиях
Тунис еще не готов принимать украинцев, хоть и количество больных коронавирусом в стране чуть больше тысячи. Поэтому, когда откроются границы, в Тунис путешествовать относительно безопасно.
24 канал подобрал самые интересные места, которые стоит посетить, путешествуя по стране Тунис.
Читайте также Украинцев могут не впустить в Грецию в аэропорту Афин: что известно
Медина
Второй священный город ислама – Медина. Здесь также был похоронен пророк Мухаммед.
Сначала город носил название Ясриб, когда его основали гебрейские беженцы. Впоследствии переименовали в аль-Мадинату'н-Наби – город пророка. Сокращенно Медина – означает "город".
В городе расположена мечеть Мухаммада. Медина имеет форму овала и окружена крепкими стенами, построенными в 12 веке.
Медина – исторический и религиозный город / Фото: waking-up.org
Карфаген
Древний город Карфаген расположен в Северной Африке. В древности это был самостоятельный город-государство.
Карфаген основали переселенцы из финикийского города Тир еще в 823 году до нашей эры. С финикийского Карфаген переводится как "Новый город".
Карфаген / Фото: blogs.korrespondent.net
Остров Джерба
Самый большой остров в Средиземном море – Джерба. Остров соединен с материком мостом на юго-востоке.
Поверхность острова плоская, здесь выращивают оливки, финики и инжир. Источник воды острова – артезианские скважины.
Остров Джерба / Фото: misto.travel
Сахара
Самое известное и загадочное место в Тунисе – это Сахара. Данная пустыня является самой большой на Земле.
Кроме Туниса Сахара расположена на территории других стран, таких как Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, Нигер, Судан, Чад, Имели.
Название пустыни с арабского sahra означает "пустыня".
Сахара в Тунисе / Фото: tutu.ru
Сиди-бу-Саид
Город Сиди-Бу-Саид назван в честь исламского проповедника Абу Саида ибн Халаф ибн Яхья ат-Тамими аль-Баджо. Город построен в сине-белой гамме, а с 1920 года барон Рудольф д'Эрланже добился решения и в дальнейшем возводить сооружения только в андалузском стиле.
Бело-синий город в Тунисе / Фото: travel.rambler.ru
Табарка
Табарка расположен неподалеку от границы с Алжиром. Город до пандемии славился ежегодным джазовым фестивалем и коралловым фестивалем подводной фотографии.
Табарка – исторический город, который хранит упоминания о финикийской, древнеримской, арабской и османской цивилизации.
Город Табарка / Фото: terra-alicante.com