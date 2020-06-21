Тунис еще не готов принимать украинцев, хоть и количество больных коронавирусом в стране чуть больше тысячи. Поэтому, когда откроются границы, в Тунис путешествовать относительно безопасно.

24 канал подобрал самые интересные места, которые стоит посетить, путешествуя по стране Тунис.

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Медина

Второй священный город ислама – Медина. Здесь также был похоронен пророк Мухаммед.

Сначала город носил название Ясриб, когда его основали гебрейские беженцы. Впоследствии переименовали в аль-Мадинату'н-Наби – город пророка. Сокращенно Медина – означает "город".

В городе расположена мечеть Мухаммада. Медина имеет форму овала и окружена крепкими стенами, построенными в 12 веке.



Медина – исторический и религиозный город / Фото: waking-up.org

Карфаген

Древний город Карфаген расположен в Северной Африке. В древности это был самостоятельный город-государство.

Карфаген основали переселенцы из финикийского города Тир еще в 823 году до нашей эры. С финикийского Карфаген переводится как "Новый город".



Карфаген / Фото: blogs.korrespondent.net

Остров Джерба

Самый большой остров в Средиземном море – Джерба. Остров соединен с материком мостом на юго-востоке.

Поверхность острова плоская, здесь выращивают оливки, финики и инжир. Источник воды острова – артезианские скважины.



Остров Джерба / Фото: misto.travel

Сахара

Самое известное и загадочное место в Тунисе – это Сахара. Данная пустыня является самой большой на Земле.

Кроме Туниса Сахара расположена на территории других стран, таких как Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Марокко, Нигер, Судан, Чад, Имели.

Название пустыни с арабского sahra означает "пустыня".



Сахара в Тунисе / Фото: tutu.ru

Сиди-бу-Саид

Город Сиди-Бу-Саид назван в честь исламского проповедника Абу Саида ибн Халаф ибн Яхья ат-Тамими аль-Баджо. Город построен в сине-белой гамме, а с 1920 года барон Рудольф д'Эрланже добился решения и в дальнейшем возводить сооружения только в андалузском стиле.



Бело-синий город в Тунисе / Фото: travel.rambler.ru

Табарка

Табарка расположен неподалеку от границы с Алжиром. Город до пандемии славился ежегодным джазовым фестивалем и коралловым фестивалем подводной фотографии.

Табарка – исторический город, который хранит упоминания о финикийской, древнеримской, арабской и османской цивилизации.



Город Табарка / Фото: terra-alicante.com