Самые горячие фото Грейс Элизабет – нового "ангела" Victoria's Secret

88 Читати новину українською
Модель Грейс Элизабет – новый "ангел" Victoria's Secret
Модель Грейс Элизабет – новый "ангел" Victoria's Secret / www.pinterest.com

В бельевом бренде Victoria's Secret пополнение: новым "ангелом" стала обольстительная американка Грейс Элизабет. По такому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали самые сексуальные фото 22-летней манекенщицы.

В среду, 10 апреля, представители Victoria's Secret объявили, что к команде знаменитых "ангелов" присоединилась ведущая модель Грейс Элизабет. В 22 года манекенщица может похвастаться большими успехами: она уже выходила на подиум во время грандиозных шоу бренда и сотрудничала с самыми популярными дизайнерами.

Читайте также: Официально: модель Грейс Элизабет стала "ангелом" Victoria's Secret

Кроме этого, модель активно снимается в стильных фотосессиях для известных глянцев, в частности, Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview, V Magazine и Love Magazine. Не игнорирует Грейс Элизабет и сексуальные съемки, в которых предстает обнаженной или в обольстительном нижнем белье. Результатами фотосессий новоиспеченный "ангел" Victoria's Secret охотно делится в сети. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 самых горячих фото из Instagram-блога Грейс Элизабет.

 

blog_ava
Поляк унизил и плюнул в лицо украинцу: видео
сегодня
961
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
сегодня 20:02 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
707
Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
сегодня 18:30 Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
Олена Кандяк 67
Булочки с маком: простой рецепт приготовления
сегодня 16:48 Булочки с маком: простой рецепт приготовления
Богданна Рибак 57
Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
сегодня 11:53 Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски
Богданна Рибак 115
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
сегодня 09:03 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
184
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук