Самые горячие фото Грейс Элизабет – нового "ангела" Victoria's Secret

В бельевом бренде Victoria's Secret пополнение: новым "ангелом" стала обольстительная американка Грейс Элизабет. По такому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали самые сексуальные фото 22-летней манекенщицы.

В среду, 10 апреля, представители Victoria's Secret объявили, что к команде знаменитых "ангелов" присоединилась ведущая модель Грейс Элизабет. В 22 года манекенщица может похвастаться большими успехами: она уже выходила на подиум во время грандиозных шоу бренда и сотрудничала с самыми популярными дизайнерами.

Читайте также: Официально: модель Грейс Элизабет стала "ангелом" Victoria's Secret

Кроме этого, модель активно снимается в стильных фотосессиях для известных глянцев, в частности, Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview, V Magazine и Love Magazine. Не игнорирует Грейс Элизабет и сексуальные съемки, в которых предстает обнаженной или в обольстительном нижнем белье. Результатами фотосессий новоиспеченный "ангел" Victoria's Secret охотно делится в сети. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 самых горячих фото из Instagram-блога Грейс Элизабет.