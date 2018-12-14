Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак

Скандалы, интриги, расследования – эти досадные ситуации, к сожалению, становятся нормальным явлением после официального объявления о разводе, особенно, когда это касается звезд с мировым именем. Любимцы миллионов становятся центром для обсуждений и изо всех сил пытаются скрыть детали своего расставания, однако мы подготовили для вас подборку самых громких разводов, которые произошли в 2018 году.

Читайте в нашем материале, кто из знаменитых звезд остался с разбитым сердцем, а кто нашел в себе силы объясниться и расстаться мирно.

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Дженнифер Энистон и Джастин Теру

О разводе звездной пары, которую ставили в пример миллионы поклонников, стало известно в феврале этого года. Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и ее экс-супруг, главный криминалист фильма "Шпион, который меня бросил" Джастин Теру, обнаружили общее желание поставить точку в своем браке. Поговаривали, что актеры не были официально женаты, поскольку информации об их обращении к ведущему голливудскому юристу не было. Однако Джастин Теру и Дженнифер Энистон в 2018 году развелись мягко и без разглашения.

Звезды Голливуда начали встречаться еще в 2011 году, после двух лет встречаний они обручились, однако из года в год переносили свадьбу. Дженнифер и Джастин официально стали супругами в 2015 году в Лос-Анджелесе. За три года брака в 49-летней Энистон и 47-летнего Теру так и не появилось детей.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

О разводе бывшего "ангела" Victoria's Secret и калифорнийского бизнесмена стало известно в середине марта. 13 лет отношений, 10 из которых они были помолвлены, завершились разводом. По словам близких Алессандры, она пыталась спасти семью, однако у нее ничего не получилось. От отношений, длиной в 13 лет, у пары осталось двое детей – 10-летняя дочь Аня Луиза и 6-летний сын Ноа Феникс.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн

Не удалось спасти отношения еще одной звездной паре, которую считали одной из самых красивых пар Голливуда. Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн объявили о разводе в начале апреля. После 9 лет брака они вместе решили, что дальше им следует двигаться самостоятельно. В своих обращениях к поклонникам они сказали, что хотят дать друг другу счастливую жизнь, но для их дочери Эверли они останутся такой же любящей семьей, как раньше.

Ченнинг и Дженна поженились в июле 2009 года. После четырех лет брака у них родилась дочь Эверли. К слову, их отношения начались в 2006 году во время съемок фильма "Шаг вперед", в котором они играли главные роли. Красивая история любви продлилась 12 лет.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн

Эван МакГрегор и Ив Мавракис

Не менее шокирующей стала новость о разводе Эвана и Ив в 2017 году, который они получили в начале 2018 года. После 22 лет брака они решились официально развестись. Хотя их считали одной из самых крепких пар Голливуда, Эван и Ив решили не оправдывать ожиданий своих поклонников и поставить точку в отношениях. От 22-летнего брака в Эвана МакГрегора и Ив Мавракис осталось четверо детей, одного из которых они удочерили в 2006 году. Старшей дочери пары сейчас 22 года, а младшей – всего 7 лет.

Пара познакомилась в 1995 году на съемках сериала "Королевский адвокат Кавана", в котором Эван играл эпизодическую роль, а Ив была художником-декоратором. Их отношения развивались так стремительно, что в июле того же года они поженились.

Эван МакГрегор и Ив Мавракис

Дженни Гарт и Дэвид Абрамс

46-летняя звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" снова стала жертвой неудачного брака. Ее союз с Дэвидом Абрамсом завершился через три года после того, как начался. Актер подал на развод в апреле этого года. Причиной развода, которую Дэвид указал в документе, стали "непреодолимые разногласия".

Пара познакомилась в 2014 году на "слепых свиданиях", а уже в 2015 году они обручились.

Дженни Гарт и Дэвид Абрамс

Владимир Кличко и Хайден Пеннетьери

Олимпийский чемпион по боксу разорвал отношения с голливудской актрисой в начале августа. Пара Владимира и Хайден распалась, так и не испытав счастья брака. Экс-влюбленные отменили свою помолвку через месяц после того, как отправились на романтический отдых в Грецию. О причине разрыва они умалчивают, однако известно, что их дочь Кайя осталась жить с отцом.

Экс-боксер и голливудская актриса объявили о своем романе в 2010 году. Через год после официального подтверждения, влюбленные решили взять паузу. В 2013 году уже ходили слухи о том, что Владимир сделал Хайден предложение и позвал ее замуж. В 2014 году они подтвердили информацию об узаконивании отношений и в том же году актриса родила дочь Кайю, второе имя которой Евдокия – так звали бабушку бывшего боксера.

Владимир Кличко и Хайден Паннетьери

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Романтическая история любви этой пары имела многообещающее будущее. Как там говорят, "счастье любит тишину"? Именно этого принципа строго придерживалась 39-летняя Кэти Холмс. Она скрывала отношения с 50-летним комиком Джейми Фоксом. О романе голливудских актеров стало известно только в этом году. И вокруг их персон сразу появились слухи о свадьбе. Однако подтверждать или опровергать информацию паре не пришлось. В мае того же года голливудские звезды порвали отношения.

Встречаясь с 2013 года, только в 2018-м пара позволила себе публично прогуляться по пляжу, держась за руки и один раз появиться на светском мероприятии в компании друг друга.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Об этой голливудской паре СМИ сказали коротко и ясно: "Они отжили свое". Смелая и самодостаточная Пэрис Хилтон порвала отношения с 33-летним Крисом Зилкой после помолвки. В одном из интервью актриса призналась, что сделала неправильный выбор. А экс-бойфренд Пэрис опозорился перед СМИ, требуя от нее вернуть кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов, которое, как оказалось позже, он актрисе даже не дарил.

33-летний Крис Зилка сделал предложение 37-летней Пэрис Хилтон зимой 2018 года. Свадьбу пара запланировала на ноябрь того же года. Сначала они перенесли дату узаконивания отношений, а позже Пэрис вообще сообщила о завершении романа.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

Молодые и амбициозные сверстники объявили о своих отношениях лишь в конце мая (сразу после того, как Ариана порвала отношения со своим предыдущим бойфрендом Мак Миллером), а уже в июле подтвердили информацию о помолвке. Вероятно, пара поспешила с принятием этого серьезного шага и в октябре этого же года сообщили об отмене свадьбы. Инициатором разрыва стала 25-летняя певица, а Питу Дэвидсону осталось только принять ее выбор.

Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

Кэндис Сванепул и Герман Николе

После 12 лет совместной жизни "ангел" Victoria's Secret разошлась с отцом своих детей. Об их проблемах СМИ заговорили сразу после шоу Victoria's Secret, на котором Герман не появился, чтобы поддержать любимую. Позже было замечено, что они удалили совместные фото из социальных сетей. А в конце ноября об их расставании стали говорить открыто.

Герман и Кэндис познакомились еще в 2005 году на одном из кастингов в Париже. Через 10 лет встречаний они обручились, после чего их сразу ждало пополнение. Сейчас Кэндис и Герман являются родителями двух сыновей – 2-летнего Анака и 6-месячного Ариэля.

Кэндис Сванепул и Герман Николе

Роберт де Ниро и Грейс Хаутауер

Звезда фильма "Крестный отец" после 20 лет брака с голливудской актрисой Грейс Хаутауер все же решил подать на развод. Причины и детали супруги решили не разглашать, однако известно, что они не жили вместе уже задолго до того, как объявили о крахе их семьи.

Актеры познакомились еще в 1987 году. С тех пор им приписывали роман, который перерос в брак через десять лет после встречи. Попытка разорвать отношения в звездной четы уже была. В 1999 году Роберт и Грейс боролись за опеку над сыном, однако тогда им удалось спасти семью и впоследствии их стали называть самой прочной парой Голливуда. В 2004 году они снова поклялись в верности и любви друг другу у алтаря.

Роберт де Ниро и Грейс Хаутауер

Cardi B и Offset

Музыкальный мир всколыхнула новость о разводе реперши Cardi B и исполнителя Offset. О расколе семьи певица сообщила на своей странице Instagram, опубликовав видео с обращением к их поклонникам. Она откровенно призналась, что у них уже давно ничего не получалось и они решили мирно разойтись. Cardi B сказала, что всегда будет любить рэпера, потому что он является отцом ее ребенка.

Певцы рассказали миру, что тайно поженились за две недели до того, как на свет появилась их дочь Кари Сефас. Девочка родилась 10 июля 2018 года. А уже в декабре знаменитые исполнители сообщили о своем разводе.



Cardi B и Offset

Развод – это всегда болезненно и неприятно, даже если это решение обеих сторон. От семейных звездных расколов страдают и они сами, и миллионы их поклонников, поэтому надеемся, что в следующем году знаменитости будут терпеливее и найдут в себе силы сохранить семьи.