Самые громкие скандалы и курьезы в истории Евровидения: видео

Ежегодно за Евровидением наблюдают миллионы людей. Это и не удивительно, ведь это крупнейший песенный конкурс в мире. Соответственно и скандалы там достаточно громкие.

В истории Евровидения курьезных и скандальных ситуаций хватает. Они происходят каждый год, а главными причинами являются:

• махинации с смс-голосованием;

• недостаточное финансирование;

• споры между вещателями;

• международные политические разногласия.

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Протест греков

В 1974 году Греция впервые выступала на Евровидении. А уже через год отказалась от участия. Греки объяснили, что на конкурс не поехали, потому что, во-первых, в 1974 году Турция вторглась на Кипр и захватила его. А во-вторых, ЕВС при этом позволила Анкаре принять участие в конкурсе.

Букет цветов вместо выступления евреев

Курьезный случай произошел и в 1978 году после войны между Иорданией и Израилем. Отношения между этими странами были настолько напряженными, что во время трансляции конкурса, вместо выступления представителя от евреев Изхара Коэна и группы Alphabeta, арабы показали зрителям фотографию букета цветов. А когда оказалось, что победу одержали те же израильтяне, то вообще прервали трансляцию. А иорданцам объяснили, что победу одержали бельгийцы.

Видео выступления Изхара Коэна и группы Alphabeta на Евровидении 1978 года:

"Мы не хотим Путина"

Противоречивый случай произошел и с Грузией 2009 года в период напряженных отношений с Россией в результате войны в Южной Осетии. Представители Тбилиси группа Stephane & 3G поехали на конкурс с песней "We don'T Wanna Put In", что в переводе означает "Мы не хотим давления".

Однако и зрители, и организаторы расслышали слова" We Don't Wanna Putin", то есть "мы не хотим Путина". Из-за этого организаторы Евровидения начали давить на Грузию, поэтому страна приняла решение вообще не ехать на песенный конкурс.

Смотрите видео выступления группы Stephane & 3G из Тбилиси:

Запреты для России

В 2017 году во время киевского Евровидения россиянку Юлию Самойлову, которая выступала в оккупированном Крыму вообще не пустили на конкурс. СБУ запретила ей въезд на территорию Украины. Зато ей предложили выступить по Skype. И это был первый случай в истории конкурса, когда участнику дали такую возможность. Правда, в России такой вариант сразу же отвергли.



Юлия Самойлова

Отказ MARUV

Очередная кризисная ситуация завязалась и в 2019 году в Украине после отказа MARUV подписывать контракт с НОТУ. Ведь условия договора по словам исполнительницы мягко говоря совсем для нее не привлекательны. Вслед за ней отказались все группы, которые получили наибольшее количество голосов: Freedom Jazz, Brunettes Shoot Blondes и KAZKA. Получается, что Украина вообще не будет принимать участия в песенном конкурсе в Тель-Авиве.



MARUV

Испортит ли отказ имидж Украине на международной арене

По словам вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, решение НОТУ об отказе от участия на конкурсе не окончательное. До 10 марта Украина еще имеет все шансы выдвинуть кандидата, который все же представит Украину на Евровидении. Согласно заявлению НОТУ поехать в Тель-Авив может любой артист с согласия Нацвещателя.

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Что касается наказаний, которые понесет Украина за отказ от участия, то жестких санкций в правилах песенного конкурса не предусмотрено. Ведь это исключительно внутренняя проблема Украины, которая сложилась между победителем нацотбора и вещателем. К тому же, НОТУ уже сделали заявление об отказе Украины, а Европейский вещательный союз его принял.

Это уже не первый опыт Украины относительно отказа от Евровидения. Кроме того, мы будем обсуждать с представителями ЕВС штрафные санкции из-за того, что мы не выдвинули представителя. Это все решается в ходе переговоров. Поэтому ответ будет уже в ближайшее время,

– пояснила член правления НОТУ Александра Кольцова.