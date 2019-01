Самые интересные события 2019 года: афиша концертов в Киеве

Только что вернулись из новогоднего отпуска, но уже готовы планировать жизнь дальше? Прекрасно, впереди нас ждет еще много сюрпризов, но мы уже подготовили для вас подборку лучших музыкальных концертов на 2019 год.

Twenty One Pilots

Место проведения: Дворец Спорта

Когда: 30 января, 20:00

Стоимость: 1190-9000 гривень

В 2018 году звездный поп-дуэт Twenty One Pilots впервые посетил Киев с выступлением, но с Украиной у музыкантов давние отношения. Свой клип "Nico And The Niners" группа снимала в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете кибернетики. Солист группы Джош Дан провел в стенах киевского университета целый семестр и даже выкладывал на официальном YouTube-канале видео, где делился трудностями студенческих будней, так что с чувством юмора у ребят все в порядке. Но их главный козырь – хитовая музыка и эпичное шоу на концертах, так что не пропустите их выступление 30 января во Дворце Спорта.

Tom Odell

Место проведения: Stereo Plaza

Когда: 5 февраля, 20:00

Стоимость: 900-2500 гривень

Фанаты британского романтика ждали Тома Оделла еще прошлым летом, но тогда по личным причинам музыкант не смог приехать. В трогательном видеообращении к украинским поклонникам он пообещал, что обязательно наверстает упущенное в следующем году. И сдержал слово, благодаря чему мы знаем, где будут все столичные меломаны 5 февраля – на презентации альбома "Jubilee Road" в клубе Stereo Plaza.

Купить билеты

Radio and Juliet and Quatro

Место проведения: МЦКИ "Октябрьский"

Когда: 11 февраля, 19:00

Стоимость: 280-1850 гривен

Нравится балет или хотите приобщиться к высокому искусству, но не знаете с чего начать? Ответ простой: балет "Radio and Juliet и Quatro", их выступление настолько зацепило нашу публику, что за два года в Украине спектакль показывали 9 раз. Как вы могли догадаться, в качестве художественной основы использована бессмертная история любви авторства Шекспира "Ромео и Джульетта", но изюминку добавляет музыкальное сопровождение – балет поставлен на музыку Radiohead времен их лучших альбомов: "OK Computer", "Kid A" и "Amnesiac".

Poets of the Fall

Место проведения: Atlas

Когда: 19 февраля, 20:00

Стоимость: 1489 гривен

Музыка способна согревать, поддерживать в трудную минуту и успокаивать, поэтому некоторых исполнителей нередко называют "меланхоличными", "осенними" или даже "депрессивными", но для Poets of the Fall подойдет эпитет "романтические". Лирическая атмосфера пронизывает все творчество группы и ее бессменного лидера Марко Сааресто. В Киев осенние поэты приедут не с пустыми руками, в концертном зале клуба Atlas состоится презентация их нового альбома "Ultraviolet", так что всех ждем на концерте финских романтиков.

Купить билеты

Manowar

Место проведения: Дворец Спорта

Когда: 21 марта, 19:00

Стоимость: 1390 - 2990 грн. / Купить билеты

К сожалению, даже музыкальные кумиры нуждаются в отдыхе, поэтому культовая американская метал-группа Manowar решила уйти на покой. Выступление в Киеве, первое и последнее, подведет черту долгого творческого наследия: 11 альбомов, тысячи концертов и 40 лет музыкальной деятельности. "The Final Battle Tour", наверное, смогут услышать даже жители Троещины и Борщаговки, но лучше увидеть Manowar своими глазами – 21 марта во Дворце Спорта.

Apparat

Место проведения: Киностудия им. А. Довженко

Когда: 12 апреля, 20:00

Стоимость: 750 гривен

Популярный электронный музыкант Саша Ринг неожиданно для всех поклонников анонсировал тур на 2019 год. Концерт его проекта Apparat в Киеве состоится уже 12 апреля в киностудии. И хотя в официальном анонсе нет ни слова про новый альбом, все же стоит следить за новостями. Apparat – самая крупная фигура независимой музыкальной сцены. Его творчество ассоциируется у меломанов с развитием технологий и современной музыки. Одни его знают как участника проекта Moderat, другие как автора музыкального переосмысления "Войны и мира", третьи как автора с собственным узнаваемым почерком.

Купить билеты

KISS

Место проведения: НСК "Олимпийский"

Когда: 16 июня, 19:00

Стоимость: 599-6999 гривен

Не хватит пальцев пересчитать музыкантов с "прощальными турне", которые затем снова и снова возвращались с выступлениями. Но когда музыкальную сцену покидают действительно культовые группы, это означает, что еще одна эпоха подошла к своему логическому завершению. KISS – это не просто десяток успешных альбомов, тысячи концертов, миллионы поклонников. Это целая субкультура, жизнь, стиль и атмосфера, поэтому их прощальных визит в Киев – обязательный пункт в списке "летних концертов" каждого уважающего себя меломана.

Купить билеты

Disturbed

Место проведения: Stereo Plaza

Когда: 18 июня, 20:00

Стоимость: 1550 - 4000 гривен

Семь платиновых и золотых альбомов, больше сотни совместно записанных песен, лидирующие позиции в музыкальных чартах – Disturbed по праву считаются одной из самых успешных рок-групп мира, а новый альбом "Evolution", с которым группа выступит в киевском клубе Stereo Plaza, в очередной раз подчеркнет это звание. Что уж говорить, если фронтмен Дэвид Дрейман отзывается о своем детище так: "После такого и умирать не страшно", что интригует еще больше. Выступление Disturbed обещает стать "самым жарким" концертом летнего сезона.

Купить билеты

UPARK

Место проведения: Sky Family Park

Когда: 16-18 июля

Стоимость: 1499-2299 гривен

Танцуй, пока молодой! Танцуй, пока можешь стоять на ногах! Лето создано для музыкальных фестивалей, но первым нас заинтриговал Upark. Шаблонная фраза, но в программе городского музыкального фестиваля каждый найдет для себя что-то привлекательное, будь-то первый приезд в Украину Rag'n'Bone Man, возвращение в 2007 под Bring Me The Horizon, наши старые-добрые знакомые Nothing But Thieves, Джаред Лето и 30 Seconds To Mars или культовые The Prodigy. Звучит круто, не так ли? Встретимся 16-18 июля на танцполе, локация – Sky Family Park.

Купить билеты

Эрос Рамазотти

Место проведения: Дворец Спорта

Когда: 8 октября, 20:00

Стоимость: 1199-4500 гривен

Если говорить об итальянских певцах, то имя Эроса Лучано Рамазотти приходит на ум едва ли не самым первым. Уникальный высокий голос, романтические музыкальные баллады и потрясающая артистическая харизма обеспечили ему массовую популярность. Его имя на ассоциативном уровне прочно закрепилось в сознании меломанов по всему миру. Рады приветствовать Эроса с концертом в Киеве, где музыкант выступит 8 октября в Дворце Спорта. Старые и любимые миллионами хиты, новые песни и первоклассное шоу – то, ради чего стоит ждать наступления осени.