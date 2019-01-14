Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2019

Ночь с 13 на 14 января непременно запомнится всем голливудским звездам и их поклонникам. Все потому, что в калифорнийском городе Санта-Моника отгремела одна из самых престижных церемоний – Critics' Choice Awards 2019.

Долгожданное светское событие объединило многих знаменитостей, которые приехали покрасоваться перед камерами и поболеть за своих фаворитов. В то же время многие актеры и режиссеры получили знаковые награды Critics ' Choice Awards 2019.

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Стоит отметить, что знаменитости, как всегда, тщательно подбирали свои образы для красной дорожки. Стильные штанные костюмы, элегантные вечерние платья или соблазнительные мини-наряды – голливудские актеры сумели удивить зрителей. Журналисты LifeStyle 24 подобрали самые эффектные образы известных актеров.



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