Самые кассовые фильмы 2019 года: полный список
За последний месяц в сети появилось немало подборок с лучшими фильмами или сериалами за 2019 год. Однако представители мирового кино решили порадовать своих фанатов более интересными деталями, к примеру, кассовым сборам пятнадцати лидеров текущего года.
За 2019 год американский кинематограф изрядно постарался, чтобы выпустить в свет немало шедевров. Да, фильм "Аватар", рекордный кассовый сбор которого держался в рейтинге более 10 лет, смог превзойти новый эпизод от Marvel.
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А очередной анимационный римейк от студии Disney стал безусловным рекордсменом среди мультфильмов 2019 года. Поэтому, какие популярны ленты попали в список 15 самых кассовых фильмов – читайте дальше.
Самые кассовые фильмы 2019 года:
1. "Мстители: Финал" – 2,797,800,564 миллиарда долларов
2. "Король лев" – 1,656,309,419 миллиарда долларов
3. "Человек-паук: Вдали от дома" – 1,131,927,996 миллиарда долларов
4. "Капитан Марвел" – 1,128,274,794 миллиарда долларов
5. "История игрушек 4" – 1,073,392,125 миллиарда долларов
6. "Аладдин" – 1,050,693,953 миллиарда долларов
7. "Джокер" – 1,048,923,625 миллиарда долларов
8. "Форсаж: Гоббс и Шоу" – 758,910,100 миллиона долларов
9. "Холодное сердце 2" – 742,060,467 миллиона долларов
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10. "Ne Zha" – 700,547,754 миллиона долларов
11. "Блуждающая Земля" – 699,760,773 миллиона долларов
12. "Как приручить дракона 3: Скрытый мир" – 519,896,648 миллиона долларов
13. "Колдунья: Повелительница тьмы" – 480,565,505 миллиона долларов
14. "Оно 2" – 470,287,886 миллиона долларов
15. "Покемон детектив Пикачу" – 431,705,346 миллиона долларов