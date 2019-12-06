Самые кассовые фильмы 2019 года: полный список

За последний месяц в сети появилось немало подборок с лучшими фильмами или сериалами за 2019 год. Однако представители мирового кино решили порадовать своих фанатов более интересными деталями, к примеру, кассовым сборам пятнадцати лидеров текущего года.

За 2019 год американский кинематограф изрядно постарался, чтобы выпустить в свет немало шедевров. Да, фильм "Аватар", рекордный кассовый сбор которого держался в рейтинге более 10 лет, смог превзойти новый эпизод от Marvel.

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А очередной анимационный римейк от студии Disney стал безусловным рекордсменом среди мультфильмов 2019 года. Поэтому, какие популярны ленты попали в список 15 самых кассовых фильмов – читайте дальше.

Самые кассовые фильмы 2019 года:

1. "Мстители: Финал" – 2,797,800,564 миллиарда долларов

2. "Король лев" – 1,656,309,419 миллиарда долларов

3. "Человек-паук: Вдали от дома" – 1,131,927,996 миллиарда долларов

4. "Капитан Марвел" – 1,128,274,794 миллиарда долларов

5. "История игрушек 4" – 1,073,392,125 миллиарда долларов

6. "Аладдин" – 1,050,693,953 миллиарда долларов

7. "Джокер" – 1,048,923,625 миллиарда долларов

8. "Форсаж: Гоббс и Шоу" – 758,910,100 миллиона долларов

9. "Холодное сердце 2" – 742,060,467 миллиона долларов

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10. "Ne Zha" – 700,547,754 миллиона долларов

11. "Блуждающая Земля" – 699,760,773 миллиона долларов

12. "Как приручить дракона 3: Скрытый мир" – 519,896,648 миллиона долларов

13. "Колдунья: Повелительница тьмы" – 480,565,505 миллиона долларов

14. "Оно 2" – 470,287,886 миллиона долларов

15. "Покемон детектив Пикачу" – 431,705,346 миллиона долларов