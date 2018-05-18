Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех

2018-ый был переполнен не только яркими свадьбами и громкими скандалами, но и курьезами. В забавные ситуации попадали известные актеры, музыканты, модели и представители королевской семьи.

В канун Нового 2019 года журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какими курьезными ситуациями запомнится еще одна страница истории мирового шоу-бизнеса.

Читайте также: Самые роскошные свадьбы 2018 года: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью

Оля Полякова

Одна из самых эпатажных певиц украинского шоу-бизнеса оконфузилась в начале февраля 2018 года. Оля Полякова выступила на церемонии награждения премии "Viva! Самые красивые". Зажигательная блондинка настолько эмоционально спела трек "Бывший", что прямо на сцене потеряла шлейф от своего роскошного платья. Поэтому Оля Полякова осталась в одном лишь корсете и белье.

Оля Полякова обнажилась на сцене / РБК

После модного конфуза выступление артистки переписали, а Оля Полякова вновь предстала перед зрителями в стильном платье.



Оля Полякова на церемонии награждения / Viva

Кэти Перри

Американская поп-певица Кэти Перри попала в еще более громкий курьез, чем Оля Полякова. Знаменитость порвала блестящие штаны во время прямого эфира American Idol. Кэти Перри превратила конфуз в шутку, поэтому встала со стула и показала разорванный наряд, не сдерживая своего смеха.

Я порвала штаны, – сказала Кэти Перри и, не смущаясь, показала это всем зрителям.

Редакторы шоу сразу же поставили на пикантном месте логотип передачи.

Как Кэти Перри порвала штаны в прямом эфире: смотрите видео

Дженнифер Лопес

Забавной ситуацией отметилось и шоу Эллен Дедженерес. В выпуске программы певица Дженнифер Лопес, которая рассказывала о новом проекте, решила показать несколько танцевальных па. Однако звезда не учла, что имеет юбку с пикантным вырезом, поэтому во время зажигательных движений артистка засветила утягивающее белье. В сети нижнее белье Дженнифер Лопес назвали "бабушкиными панталонами".



Дженнифер Лопес показала корректирующее белье / Just Interes

Группа Backstreet Boys

После возвращения на большую сцену группа Backstreet Boys решила эпатировать зрителей своего шоу. Артисты отправились в 4-дневный круиз, где вышли на сцену в образах участниц Spice Girls. Певцы примерили мини-платья и парики, чем изрядно рассмешили поклонников.



Группа Backstreet Boys примерила женские образы / Instagram @backstreetboys

Модель Юлия Рыбакова

Российская модель plus-size Юлия Рыбакова обнажилась прямо перед журналистами на Каннском кинофестивале. Звезда вышла на красную дорожку в платье со шлейфом. И неожиданно один из гостей мероприятия стал на конец наряда. Когда же Юлия Рыбакова сделала несколько шагов, она осталась в корсете и нижнем белье.

Виновник курьеза сразу же помог девушке исправить неловкую ситуацию и прицепил шлейф на место.

Кэти Холмс

Наряд подвел и голливудскую актрису и экс-супругу Тома Круза – Кэти Холмс. Звезда вышла на прогулку по Нью-Йорку в стильном летнем платье. Однако актриса прогадала с размером наряда, поэтому ее грудь тесно сжал корсет. Пожалуй, в таком эффектном образе Кэти Холмс чувствовала себя не слишком комфортно, хоть перед камерами и вида не подала, что что-то не так.



Актриса Кэти Холмс на прогулке/ Getty Images



Голливудская актриса Кэти Холмс / Getty Images

Читайте также: Самые Громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак

Том Круз

Известный голливудский красавец Том Круз тоже попал в неудобную ситуацию. На премьере фильма "Миссия невыполнима: Последствия" он вышел к журналистам и поклонникам с расстегнутыми штанами. Актер не подозревал, что его идеальный образ вызывает не восторг, а улыбки людей, поэтому продолжал здороваться со всеми гостями мероприятия. А вот фотографы, заметив конфуз, сделали десятки снимков, на которых видно, как из штанов Тома Круза пикантно виднелась белая рубашка.



Том Круз оконфузился в Токіо / Getty Images

Леся Никитюк

А вот известная украинская шутница Леся Никитюк едва не осталась без брендового наряда на светском мероприятии в Испании. Перед подготовкой к показу свадебной коллекции Рronovias телеведущая заметила, как в ее платье красуется венесуэльская модель. Харизматичная звезда прервала фотосессию, чтобы узнать, что происходит.

Венесуэльская модель "украла" платье Леси Никитюк / скриншот

Подойдя к манекенщице, Леся Никитюк в шутку сказала: "Это мое платье на сегодняшний вечер". Смущенная модель сразу обратилась к своему менеджеру, чтобы тот уладил недоразумение. Уже вечером телеведущая блистала в роскошном платье от Рronovias, однако модный курьез, пожалуй, станет ярким воспоминанием гости из Венесуэлы.

Леся Никитюк на показе новой коллекции Рronovias/ Instagram @lesia_nikituk

Принц Гарри

Не обошли курьезные ситуации и представителей королевской семьи. Так, принц Гарри в день рождения своей жены вместе с ней отправился на свадьбу лучшего друга – Чарли Ван Страубензи. И хотя герцоги Сассекские выглядели роскошно, в их образах пользователи Сети заметили значительные недостатки.

Во время публичного выхода у Меган Маркл расстегнулась пуговица на рубашке, поэтому экс-актриса засветила кружевное белье. А вот принц Гарри отличился громким курьезом. На торжественное событие герцог Сассекский надел далеко не новые туфли. На подошве принца виднелась большая дыра, что вызвало смех в сети. Хейтеры отметили, что сейчас внук Елизаветы II отдает все деньги на гардероб жены, поэтому рядом с Меган вскоре останется босым.

Меган Маркл

Если бы СМИ составляли рейтинг курьезов за год, пожалуй, Меган Маркл заняла бы в нем первую ступень. То ли от изменения своего статуса, то ли от чрезмерного внимания журналистов герцогиню Сассекскую подловили на десятках модных провалов.

В Новой Зеландии беременная Меган Маркл надела платье от Givenchy, которое имело прозрачную плиссированную юбку. При солнце все поклонники королевской семьи смогли беспрепятственно разглядеть нижнее белье герцогини Сассекской.



Меган Маркл засветила трусы / Getty Images

По подсчетам СМИ, первый совместный тур королевской четы стоил Букингемскому дворцу минимум 75 тысяч долларов. Такая кругленькая сумма – это стоимость брендового наряда, который засветила Меган Маркл во время визитов в страны Содружества.

Но жена принца Гарри могла и экономить на своем гардеробе. Такое предположение сделали пользователи Сети, увидев несрезанную этикетку с роскошного платья герцогини. Люди с юмором предполагали, что экс-актриса сдает свой роскошный наряд обратно в бутики, пользуясь правами потребителей. Стоит отметить, что к такой хитрости прибегают многие американцы.

Читайте также: Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому

Модный конфуз помощники Меган Маркл исправили за считанные минуты, однако журналистам удалось зафиксировать забавный недостаток образа герцогини.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Курьезный выход Меган Маркл / Getty Images

Не менее забавной была и совместная поездка Меган Маркл и Елизаветы II в графство Чешир, где представительницы королевской семьи открыли мост Mersey Gateway Bridge и театр Storyhouse Theatre. Однако герцогиня Сассекская пренебрегла этикетом и отправилась в официальную поездку без шляпки.

Видимо, Меган Маркл уже на месте поняла, почему Букингемский дворец придерживается таких правил. Когда поднялся ветер, герцогиня пыталась удержать свои распущенные волосы и привести их в порядок. Однако это жене принца Гарри не удалось сделать.



Меган Маркл нарушила этикет / Getty Images

Мелания Трамп

Первая леди США тоже любит удивлять поклонников необычными выходами. Так, во время ее поездки в Техас, где организовали лагерь для детей беженцев, Мелания Трамп надела куртку с надписью "Мне безразлично, а вам?" Такой наряд обернулся для Президента США громким скандалом, который облетел весь мир. Впоследствии первая леди пояснила, что намеренно одела такую куртку.

Я надела эту куртку, чтобы сесть в самолет и сойти с него. Та надпись была для людей и для либеральных медиа, чтобы показать им: мне на самом деле безразлично. Вы не будете препятствовать мне делать то, что считаю правильным. Это было своеобразное послание им,

– заявила Мелания Трамп.



Мелания Трамп в скандальной куртке / Panama Today

Кроме этого, первая леди часто не обращает внимания на погодные условия, ведь ради эффектного выхода она может даже пожертвовать комфортом. В частности, на Хельсинском саммите прелестная Мелания Трамп появилась в осеннем пальто, хотя на улице было +28.

Бриггита Нильсен

А вот актрису Бриггиту Нильсен, которая является экс-женой Сильвестра Сталлоне, подвели пластические хирурги. 55-летняя звезда на светском мероприятии в Лос-Анджелесе засветила квадратную грудь, чем изрядно рассмешила сеть.



Актриса Бриггита Нильсен / Getty Images



Квадратная грудь экс-жены Сильвестра Сталлоне / Getty Images

Знаменитости – далеко не идеальные люди, поэтому частенько становятся героями курьезных новостей. Таким образом они не только прославляются на весь мир, но и поднимают настроение своим поклонникам и хейтерам.