Самые лучшие фото королевской семьи за 2019 год

За день до Нового года предлагаем посмотреть тройку лучших фотографий королевской семьи, которые облетели весь мир в 2019 году. Топ самых удачных выбрал фотограф Тим Рук, который часто фотографирует королевскую семью.

№1 Меган Маркл в Африке

Первое место Рук отдал фото с Меган Маркл, которое было сделано во время тура герцогов Сассекских в Южную Африку. Об этом сообщают в издании The Daily Mail.

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"Я сфотографировал принцессу Меган 1 октября в предпоследний день недавнего южноафриканского тура с принцем Гарри. Меган была на одной из своих встреч в университете Йоханнесбурга, где она говорила со студентами и учеными о необходимости поддержки женщин с высшим образованием", – прокомментировал фотограф издательству Сosmopolitan.

"Эта фотография – одна из моих любимых из-за освещения. Вы могли бы подумать, что свет специально был поставлен, но на самом деле это естественное освещение, которое создает привлекательное изображение. Мне также нравится, что Меган смотрит прямо в камеру и она сама. Когда вы фотографируете кого-нибудь из королевской семьи, то обычно вокруг есть много людей, поэтому иногда трудно сделать фото без другого человека в кадре, – объясняет свой выбор фотограф.

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№2 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Пакистане

Следующее фото, которое вошло в рейтинг Тима Рука, было сделано во время визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Пакистан в октябре этого года. Интересно то, что кадр сделан в той мечети, где когда-то позировали принц Чарльз с герцогиней Камиллой.

"Когда я фотографировал принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую, они были в Пакистане в рамках своего первого официального визита в эту страну в октябре. Эта фотография была сделана в той самой мечети, где я когда-то фотографировал принца Чарльза и герцогиню Корнуолльскую в прошлом туре... Впервые пара посетила мечеть несколько лет назад в Малайзии. Я был единственным фотографом, у которого был доступ к мечети вместе с ними. Фотографирования в мечетях дают поистине невероятные фотографии – мы не привыкли видеть членов королевской семьи с платками на голове, поэтому отразить такие моменты – всегда нечто особенное", – комментирует Рук.

№3 Елизавета II в яркой одежде

Конечно, невозможно обойти вниманием главного члена королевской семьи – Елизавету II. В отличие от Меган Маркл и Кейт Миддлтон, королева часто предпочитает яркие одежды, поэтому фотографии с ней более насыщенные.

"Довольно легко сделать фотографию королевы, на которой она выглядит серьезной. Поэтому я всегда рад изобразить ее, когда она улыбается! Фотография была сделана на мероприятии в лондонском Музее науки в марте, когда она посещала новую выставку. Когда я фотографировал королеву, ей кто-то подарил букет цветов. Мне удалось получить четкое фото... Я по-особому горжусь этой фотографией, потому что в течение часа после того, как я сделал ее, получил сообщение от редактора Majesty Magazine. Он сказал мне, что фотографию использовали на обложке последнего журнала, и в тот же день отправили на печать", – рассказывает Тим Рук.

Елизавета II на обложке Majesty Magazine / Фото: Тим Рук