Самые откровенные декольте звезд на гала-вечере amFAR: пикантные фото

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Ким и Кортни Кардашян на amFAR Gala
Ким и Кортни Кардашян на amFAR Gala / www.gettyimages.com

Шестого февраля в Нью-Йорке (Cipriani Wall Street) отгремел гала-вечер amfAR, который стал прекрасной возможностью для многих знаменитостей продемонстрировать стильные кутюрные одежды.

Мероприятие звездные гости посетили для того, чтобы собрать средства в Фонд исследований СПИДа на благотворительном аукционе. А также состоялось награждение лауреатов amfAR (которыми стали Милла Йовович, дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт и т.д.).

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Многие звезды сделали ставку на классический черный цвет. А для того, чтобы действительно отличиться от других и выглядеть ярко – сделали ставку на экстремальные и смелые декольте.

Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых откровенных образов на на гала-вечере amFAR.

Откровенные декольте звезд на amfAR Gala New York 2019


Ким Кардашян / Getty Images


Алессандра Амбросио / Getty Images


Грация Карвалио / Getty Images


Моран Атиас / Getty Images


Эльза Госк / Getty Images


Хайди Клум / Getty Images


Мередит Микельсон / Getty Images
 


Шарлотта Маккинни / Getty Images


Хлои Лукасиак / Getty Images


Атена Калдерон / Getty Images


Анна Вьялицына / Getty Images


Лада Крав / Getty Images


Девон Винздор / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Эротика Нью-Йорк Ким Кардашян Эльза Хоск Хайди Клум
Источник: 24 Канал
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