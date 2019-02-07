Самые откровенные декольте звезд на гала-вечере amFAR: пикантные фото
Шестого февраля в Нью-Йорке (Cipriani Wall Street) отгремел гала-вечер amfAR, который стал прекрасной возможностью для многих знаменитостей продемонстрировать стильные кутюрные одежды.
Мероприятие звездные гости посетили для того, чтобы собрать средства в Фонд исследований СПИДа на благотворительном аукционе. А также состоялось награждение лауреатов amfAR (которыми стали Милла Йовович, дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт и т.д.).
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Многие звезды сделали ставку на классический черный цвет. А для того, чтобы действительно отличиться от других и выглядеть ярко – сделали ставку на экстремальные и смелые декольте.
Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых откровенных образов на на гала-вечере amFAR.
Откровенные декольте звезд на amfAR Gala New York 2019
Ким Кардашян / Getty Images
Алессандра Амбросио / Getty Images
Грация Карвалио / Getty Images
Моран Атиас / Getty Images
Эльза Госк / Getty Images
Хайди Клум / Getty Images
Мередит Микельсон / Getty Images
Шарлотта Маккинни / Getty Images
Хлои Лукасиак / Getty Images
Атена Калдерон / Getty Images
Анна Вьялицына / Getty Images
Лада Крав / Getty Images
Девон Винздор / Getty Images