Самые откровенные декольте звезд на гала-вечере amFAR: пикантные фото

Шестого февраля в Нью-Йорке (Cipriani Wall Street) отгремел гала-вечер amfAR, который стал прекрасной возможностью для многих знаменитостей продемонстрировать стильные кутюрные одежды.

Мероприятие звездные гости посетили для того, чтобы собрать средства в Фонд исследований СПИДа на благотворительном аукционе. А также состоялось награждение лауреатов amfAR (которыми стали Милла Йовович, дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт и т.д.).

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Многие звезды сделали ставку на классический черный цвет. А для того, чтобы действительно отличиться от других и выглядеть ярко – сделали ставку на экстремальные и смелые декольте.

Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых откровенных образов на на гала-вечере amFAR.

Откровенные декольте звезд на amfAR Gala New York 2019



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Грация Карвалио / Getty Images



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Хайди Клум / Getty Images



Мередит Микельсон / Getty Images





Шарлотта Маккинни / Getty Images



Хлои Лукасиак / Getty Images



Атена Калдерон / Getty Images



Анна Вьялицына / Getty Images



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Девон Винздор / Getty Images