Самые ожидаемые украинские премьеры: какие фильмы стоит посмотреть

В 2019 году украинские кинематографисты создали 16 полнометражных и 9 документальных фильмов. Часть из них вышла в национальный прокат, часть – гастролировала по международным кинофестивалям, собирая награды. 2020 обещает быть не менее насыщенным премьерами.

Какие фильмы не стоит пропускать в прокате – читайте в материале LIFESTYLE24.

Достойно внимания! Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года

"Мои мысли тихие"

Режиссер: Антонио Лукич

Премьера: 16 января 2020 года

Лента рассказывает о молодом звукорежиссере Вадиме, который получает от канадцев неординарное предложение – записать голоса закарпатских животных. Для Вадима это шанс едва ли не всей жизни. В поездку он отправляется вместе с матерью, превращающей ее в настоящее испытание.

Смотрите официальный трейлер фильма "Мои мысли" тихие:

Трагикомедия Антонио Лукича уже получила приз зрительских симпатий и премию за лучшую актерскую работу на Одесском международном кинофестивале. Кроме этого, авторы киноленты завоевали приз от жюри Карловарского международного кинофестиваля

"Преданная"

Режиссер: Кристина Сиволап

Премьера: 16 января 2020 года

События разворачиваются в 19 веке в Станиславе – современном Ивано-Франковске. Рассказывает лента сложную историю двух молодых женщин. На экране – изысканные наряды и атмосферные кадры старого города.

Смотрите официальный трейлер фильма "Преданная":

Стоит отметить, что фильм снят по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия"

"Экс"

Режиссер: Сергей Лысенко

Премьера: 23 января 2020 года

Криминальный боевик рассказывает историю ребят из подпольной военной организации, которые хотят освободить Галичину от польской оккупации. Фильм основан на реальных событиях. Несмотря на драматические события, лента должна быть легкой для просмотра.

Смотрите официальный трейлер фильма "Экс":

"Хотелось, чтобы было весело, легко. Чтобы не было "традиционного" украинского плача. То есть, что мы бедные, что нас притеснили", – прокомментировал Ярослав Яриш, автор сценария.

"Наши котики"

Режиссер: Владимир Тихий

Премьера: 30 января 2020 года

Неполиткорректная комедия "Наши котики" – про украинских добровольцев в начале российско-украинской войны. События в комедийной ленте разворачиваются в 2014 году.

Смотрите официальный трейлер фильма "Наши котики":

В центре сюжета – начало горячей фазы гибридной войны России против Украины. Четверо мужчин, которые работают в разных отраслях, идут добровольцами на фронт. Среди продюсеров ленты – бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун и ее муж Марк.

"Черкассы"

Режиссер: Тимур Ященко

Премьера: 27 февраля

Еще одна долгожданная лента – о недавней странице украинской истории. Это история одноименного тральщика ВМС Украины и его экипажа. Команда судна не перешла на сторону врага. Более того, "Черкассы" – единственный украинский военный корабль, который не спустил украинский флаг.

Премьера фильма должна была состояться еще в 2018 году в День Независимости, но производителю не хватило средств его завершить. Деньги на постпродакшн собирали на краудфандинговой платформе.

"Атлантида"

Режиссер: Валентин Васянович

Премьера: осень 2020 года

Фильм касается болезненной темы для Украины – Донбасса. События разворачиваются в недалеком будущем – 2025 году. Украина побеждает в войне с Россией.

Смотрите видео 24 канала о фильме "Атлантида":

"Атлантида" – самый титулованный украинский фильм 2019 года. В его сокровищнице – победа на Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Горизонты" (в нее отбирают преимущественно экспериментальные ленты, которые демонстрируют новые тенденции в развитии мирового кинематографа).

Самые ожидаемые премьеры украинских фильмов в 2020 году: смотрите видео