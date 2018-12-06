Самые популярные гифки 2018: забавная подборка

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Cardi B "Okurrr"
Cardi B "Okurrr" / Скриншот из видео

Движущиеся анимации из известных фильмов, телепрограмм или иных ресурсов пользователи любят использовать в своих социальных сетях. Специалисты определили топ-10 самых популярных, которыми пользовались любители неформального общения.

Об этом сообщают на Mashable.

В десятку самых популярных гифок ресурса Giphy вошли забавные реакции знаменитостей, а также графические анимации-поздравления с днем рождением и другими праздниками. Самой популярной гифкой оказалась Cardi B и ее фраза "Okurrr", которую она произнесла во время эфира шоу Джимми Феллона The Tonight Show.

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Топ-10 самых популярных гифок 2018 года:

1. Cardi B "Okurrr"

2. "Columbia Futbol"

3. Счастливый гном-танцор

4. Пока, 2017-й год. Привет, 2018-й!

5. "Вся моя любовь для тебя"

6. Отсчет до Нового года

7. "Думаю о тебе"

8. Like A Boss

9. С Днем рождения

10. Футболист Диандре Хопкинс "Yup"

Теги: LifeStyle рейтинги Курьезные новости Cardi B
Источник: Lifestyle
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