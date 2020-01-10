Самые популярные направления для путешествий в 2020 году

Популярный сервис бронирования жилья исследовал, где туристы чаще всего бронировали жилье за последние годы, и составили список мест, которые манят путешественников больше всего. Какие страны вошли в перечень популярных направлений для путешествий в 2020 году – читайте в материале.

Милуоки, США

На первой строчке рейтинга от Airbnb оказалось город, расположенный всего в двух часах езды от Чикаго. Милуоки является самым многочисленным по населению городом в штате Висконсин.

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Город стоит на озере Мичиган, которое довольно большое и скорее напоминает море. Именно район озера считается одним из самых красивых мест Милуоки.



Город стоит на озере Мичиган / Фото: Unsplash

Ярым автолюбителям советуем посетить фантастический музей мотоциклов Harley-Davidson. Большая компания Harley-Davidson, что сейчас известна во всем мире, была основана именно в Милуоки. Сейчас компания является крупнейшим производителем мотоциклов в США. Кроме того, она входит в список 500 крупнейших компаний Америки.



Музей мотоциклов Harley-Davidson / Фото: Tripadvisor



Эволюция мотоциклов Harley-Davidson / Фото: Tripadvisor

Путешествуя по Милуоки, посетите музей искусств. Его здание расположено на берегу озера и напоминает то ли крылья, то ли хвост кита.



Музей искусств Милуоки / Фото: Аrchitime

Больше о чрезвычайных музеях мира с неординарной архитектурой – читайте здесь.

Также в Милуоки ежегодно в первой половине июля проходит один из крупнейших в мире музыкальных фестивалей – Summerfest.

Бильбао, Испания

Город расположен на севере Испании и имеет мягкий климат. Самая низкая температура зимой достигает лишь 4 градусов ниже нуля, а летом максимальная температура доходит до +35. Любители готической архитектуры будут поражены церквями и базиликами. Однако в городе немало и современных зданий, которые поразят путешественников своей футуристичностью.



Бильбао, Испания / Фото: Рinterest

Несмотря на то, что город не является туристическим, там всегда найдется чем заняться: шопинг в торговых центрах, дегустация национальной кухни, осмотр достопримечательностей или просто неспешная прогулка по набережной.

Смотрите фото: Достопримечательности Бильбао (Фото: Рinterest)

Изюминкой города является музей Соломона Гуггенхайма. Он расположен на набережной реки Нервьен и является уникальным музеем современного искусства.

Бурирам, Таиланд

Одни из самых заветных религиозных мощей Таиланда лежат именно в провинции Бурирам. Кроме древних руин, провинция также стала спортивным центром: в 2018 году там состоялось открытие соревнований мотоциклистов MotoGP. Следующий марафон MotoGP запланирован уже на март 2020 года.



Самым известным памятником является комплекс Фаном Рунг / Фото: Рinterest

Комплекс Фаном Рунг – это индуистский храм и впечатляющее произведение искусства, сохранивший традиции кхмерской архитектуры. Здание храма, сделанное из розового песчаника, украшенное мотивами и символами из индуистских и тайских обычаев.



Комплекс Фаном Рунг – это индуистский храм / Фото: Рinterest

Санбери, Австралия

В штате Виктория расположен живописный город Санбери. Его пригород славится красотой природы, заводами, которые производят вино, и архитектурой викторианской эпохи.



Санбери, Австралия / Фото: Unsplash

А в 2020 году в Мельбурне, расположенном в нескольких минутах езды, состоится чемпионат мира по футболу ICC T20.

Румыния

Пятую строчку занимает Румыния, которая стала очень популярной за последние два года среди путешественников. Это и неудивительно, ведь на территории этой страны есть множество живописных мест, среди которых трудно выбрать самое красивое. Путешествие стоит начать с уникальной высокогорной трассы Трансфагараш. Ее длина достигает 160 километров и является одной из самых красивых в мире.



Трасса Трансфагараш / Фото: Рinterest

Трасса ведет к еще одному фантастическому месту – озеру Балео. Оно расположено на высоте в 2024 метров. Советуем путешествовать автомобилем, ведь так вы сможете останавливаться во всех живописных местах Румынии.



Озеро Балео / Фото: Рinterest



Озеро Балео лежит на высоте в 2024 метров / Фото: Рinterest

И, конечно, какая Румыния без графа Дракулы и легенд о вампирах? Эта страна заботится о своем наследии и хорошо сохранила замки и исторические достопримечательности. Замок Бран является самым обсуждаемым во всем мире, но он более известен под названием замок Дракулы. Хотя фактически Дракула там не проживал и дня, но известный грамотный Брэм Стокер в своей книге "Дракула" сделал это место популярным.

Легендарный замок Бран / Фото: Unplash

Еще одна остановка – Грязевые вулканы. Но они совсем не похожи на классические вулканы, которые выплевывают раскаленную лаву. В Румынии они маленькие и выбрасывают из себя глину и грязь. Возле них можно ходить и очень близко рассмотреть.



Грязевые вулканы в Румынии / Фото: Unsplash

Сиань, Китай

Сиань – это один из древнейших городов Китая, по предварительным расчетам, его возраст составляет 3 тысячи лет. Сиань был столицей Китая в течение 13 династий и назывался Чана, что в переводе означает "древний мир". В древности через город проходил Великий Шелковый путь, о чем свидетельствуют многочисленные находки.



Сиань, Китай / Фото: Triplook

Город сохранил в себе традиции и обычаи древнего Китая, несмотря на это Сиань динамично развивается не хуже Шанхая или Пекина.



Живописный Сиань / Фото: Triplook

Тысячи туристов со всего мира приезжают в город, чтобы посмотреть на фантастическую находку – Терракотовую армию. Ее в 1974 году случайно нашел крестьянин, когда рыл колодец. Это была гробница китайского императора Цинь Шихуана с целой армией солдат. Интересно, что фигуры были выполнены в полный рост и среди 8 тысячи солдат не было найдено ни одной одинаковой фигуры.



Терракотовая армия в Сиане / Фото: Tripadvisor

Юджин, штат Орегон, США

Очень живописный город Юджин расположен в южной части долины Вилламетт. Этот город считается мировой столицей бега. Там нередко тренируются легкоатлеты перед чемпионатами и олимпиадами. Также неподалеку Юджина, всего в 100 километрах, расположено побережье Тихого океана.



Побережье Тихого океана / Фото: Tripadvisor



В 100 километрах расположено побережье Тихого океана / Фото: Triplook

Если же арендовать машину, то можно за 30-50 минут добраться до еще одного живописного места – Каскадных гор.



Каскадные горы, Орегон / Фото: Unplash

Люксембург

Несмотря на небольшую территорию, Люксембург включает в себя множество достопримечательностей. Там туристы могут увидеть архитектурные сооружения различных эпох, посетить многочисленные музеи и прогуляться по мостам через реку Мозель.



Люксембург / Фото: Unplash

У Люксембурга всегда были сильные соседи: Германия, Франция, Бельгия. До того, как страна получила независимость, она успела побывать под властью Италии, Испании, Нидерландов и Австрии. Несмотря на это Люксембург сохранил свои культурные памятники и исторические храмы. Большое количество которых выполнено в готическом стиле.

Люксембург получил независимость в 1815 году / Фото: Unsplash

Недалеко от центральной площади, в старом центре Люксембурга, располагается резиденция Великого Герцога Люксембургского. Она точно не оставит вас равнодушными. Три части люксембургского дворца принадлежат разным эпохам и стилям. Правая построена в стиле испанского возрождения 16 века, средняя – 18 века, а левая часть – французского ренессанса 19 века.



Резиденция Великого Герцога Люксембургского / Фото: Way2day

Но кроме исторических зданий в Люксембурге вы увидите и современные сооружения. Например, Национальный музей истории и искусства. В нем хранятся картины люксембуржских художников, а также ценные исторические памятники: первые монеты, оружие и доспехи воинов.



Национальный музей истории и искусства / Фото: Unsplash

Гвадалахара, Мексика

Гвадалахара входит в тройку важнейших городов Мексики и расположена на юго-западе страны. Его также называют "жемчужиной захода" и "городом роз", ведь на территории города расположено большое количество садов и парков.



Гвадалахара, Мексика / Фото: Рinterest

Путешествуя по городу, обязательно нужно увидеть Кафедральный собор. Этому зданию почти 500 лет! Первую ее часть начали строить еще в 1541 году, однако его разрушил пожар. Впоследствии храм пережил еще два землетрясения и был полностью отстроен.



Кафедральный собор Гвадалахары / Фото: Рinterest

Вануату

Десятку самых популярных направлений для путешествий в 2020 году закрывает фантастически красивое место. Скорее всего, вы никогда не слышали о Вануату. Это маленькая страна, расположенная в южной части Тихого океана. Вануату протянулась на 83 островах архипелага Новые Гебриды.

Добраться до Вануату из Украины чрезвычайно трудно – туда летают только местные авиалинии Air Vanuatu. Рейсы осуществляются из Австралии и Новой Зеландии. Зато укранцам для путешествия в Вануату не нужна виза. По прибытии туристам открывают e-visa. Чем заняться в стране? Конечно, купаться в океане или заниматься дайвингом.



Вануату / Фото: Weird Worm

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Незабываемых путешествий!