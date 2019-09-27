Самые популярные туристические направления для путешествий осенью

27 сентября мир отмечает День туризма. И мы знаем, как отпраздновать его незабываемо! LifeStyle24 расскажет о самых популярных местах для осеннего отдыха.

С наступлением холодов все сильнее тянет сесть в автомобиль, запастись литрами какао с зефирками и окунуться в незабываемое путешествие.

О том, куда пойти в Вене – читайте в материале 24 канала.

Карпаты

Если вы хотите насладиться невероятными пейзажами, то первой остановкой нашего топа лучших осенних направлений станут украинские Карпаты. Горы перевернут ваше воображение об отдыхе, ведь там можно на полную отдохнуть душой, побыть наедине с природой и набраться сил на новые свершения.



Красота украинских Карпат

Почему стоит выбрать Карпаты? Мягкая и комфортная погода, красота природы и сравнительно низкие цены на отдых – это те факторы, которые склоняют туристов отдать предпочтение украинским Карпатам. Осенью вы сможете подняться в горы, увидеть первый снег, насобирать грибов или попробовать на себе действие лечебных спа и бань.

► Рахов является одним из самых популярных направлений среди туристов, ведь именно там проходит ежегодный фестиваль "Белого золота Карпат". Белым золотом там называют брынзу, которую гуцулы производят не один десяток лет.



Фестиваль "Белое золото Карпат"

► Мукачево не менее популярное место для осенних путешествий. Этот город называют "жемчужиной Закарпатья". Он по-настоящему поражает своей европейской архитектурой и уютными улочками. Кроме этого, там есть множество памятников архитектуры. Их много как в самом городе, так и за его пределами. И хотя в Мукачево нет высоких гор, но есть много интересных фестивалей. Поэтому скучать точно не придется!



Мукачево славится своими фестивалями

► Озеро Синевир

На территории Закарпатья расположены 32 озера. Но самое красивое озеро Синевир, которое еще называют "Морским глазом Карпат", и это отнюдь не безосновательно. Оно образовалось в послеледниковый период примерно 10 тысяч лет назад в результате перекрытия речной долины сдвигами. Сейчас оно находится на высоте 989 метров над уровнем моря, близ села Синевирская поляна. Его красота и величие просто поражают, а виды вокруг него навсегда запечатлятся в памяти.



Морское око Карпат – озеро Синевир

Львов

Еще одним важным направлением для путешествий осенью станет культурная столица Украины – Львов. Этот город просто создан для незабываемого осеннего путешествия, ведь такого количества вкусного кофе, горячего шоколада, выпечки и струделей вы не найдете нигде. Львов славится не только фантастическим гастрономическим туризмом, но и величественной архитектурой, которую не найти в других городах нашей страны.



Незабываемый Львов

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Черновцы

Город часто сравнивают со столицей Франции, называя "маленьким Парижем", или же "украинской Веной или Прагой". Однако этому городу не нужны ярлыки, он аутентичен и уникален. Черновцы могут похвастаться красивым университетом, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы съезжаются из разных точек мира, чтобы увидеть Черновицкий национальный университет вживую. Но это далеко не единственная достопримечательность, которой поражают Черновцы. Путешествуя по городу, обязательно прогуляйтесь по площадям, которых в Черновцах действительно много. А также, хоть на минутку загляните на улицу Кобылянской. Это большая пешеходная улица, имеющая особую атмосферу.



Улица Кобылянской в Черновцах

Кипр

Для тех, кто еще не успел насладиться солнцем и морем, и категорически не хочет отпускать лето, хорошим вариантом станет Кипр. Тем более, эта маленькая страна расположена всего в трех часах полета от Украины, но красотой не уступает Турции или Египту. Зато цены там действительно на уровень ниже, особенно осенью.



фантастический Кипр

К слову, сезон на Кипре продолжается до ноября! Средняя температура в сентябре и октябре держится на уровне +27...+30 градусов по Цельсию. Но даже в ноябре там редко замерзнешь, так как температура не падает ниже +20. Напомним, что украинцы могут путешествовать на Кипр без визы, а с запуском рейсов от лоукост-авиакомпаний, отдых стал еще доступнее!

Перелеты осуществляет венгерский лоукостер Wizz Air:



• Киев (Жуляны) – Ларнака,

• Львов – Ларнака.

Прага

Кнедлики, трдло и шоколадный "Захер" согреют вашу душу в Праге. Этот город считается одним из самых красивых городов Европы. Почти все достопримечательности расположены в центре и их легко можно обойти пешком. Прекрасным местом для прогулки может стать остров Кампа в самом центре Праги, рядом с Карловым мостом. Этот остров создали искусственно между рекой Влтавой и небольшим каналом Чертовка. И несмотря на то, что это очень хорошее место, людей там немного.



Прага – один из красивейших городов Европы

Добраться Праги вам поможет украинский лоукостер Sky Up:



• Львов – Прага с 17 октября

• Харьков – Прага с 17 октября

Рим

Комфортнее гулять по Риму именно осенью, потому что в это время года там хорошая погода. Однако за один день там может несколько раз выйти солнце и падать дождь. Поэтому созерцая величественный Колизей, не забудьте взять дождевик. К слову, Колизей открыт и в вечернее время с мая до конца октября.



Комфортнее гулять по Риму именно осенью

К сожалению, лоукосты не осуществляют прямых рейсов между Украиной и Италией. А среди недешевых вариантов есть только итальянская авиакомпания Ernest Airline, славящаяся своей непунктуальностью. Поэтому советуем вам выбрать рейс с пересадкой, например, в Будапеште. Недавно Wizz Air открыл прямое сообщение между Львовом и столицей Венгрии.

Вильнюс

Бюджетным аналогом Праги и Рима может стать европейский и уютный Вильнюс. Добраться туда очень легко, опять-таки – тем самым венгерским Wizz Air. Приятной неожиданностью может стать отношение литовцев к украинцам, а также низкие цены. К тому же, город небольшой – вдвое меньше Киева. И обойти его удастся всего за два дня, но впечатлений насобираете на долгие месяцы вперед.



Вильнюс вдвое меньше Киева

О необычных запретах для туристов за рубежом – смотрите здесь.

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О том, как добиться компенсации за отмененный или задержанный рейс – смотрите здесь.