Самые популярные звезды Instagram в 2019 году: кто вошел в рейтинг

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Самые популярные инстаграм-блогеры среди звезд / LifeStyle 24

Всего через несколько недель весь мир будет встречать Новый 2020 год. Поэтому, по традиции, в сети появляются все новые рейтинги, которые подводят итоги уходящего года. В частности, опубликовали рейтинг самых популярных звезд в соцсети Instagram. Список возглавила Кайли Дженнер.

Для создания рейтинга авторы пересмотрели тысячи популярных аккаунтов звезд. Учитывали количество подписчиков и общую активность на странице. По результатам подсчетов экспертов, лидером стал футболист Криштиану Роналду. За его блогом следят более 192 миллионов человек, что и помогло спортсмену получить первенство.

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Инстаграм-страницу он создал еще в 2014 году. С тех пор Криштиану Роналду охотно делился с поклонниками деталями своей футбольной карьеры, кадрами с отдыха и семьей. Немалую популярность получали и пикантные фотографии, на которых спортсмен демонстрировал безупречное рельефное тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Вторая ступень рейтинга заняла певица Ариана Гранде. Популярности ее блогу добавили успешные хиты, которые охотно слушают меломаны во всем мире. Поэтому и за страницей Арианы следит более 168 миллионов человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

А вот третье место заняла не Кайли Дженнер или Ким Кардашян, как это прогнозировали их фанаты, а голливудский актер Дуэйн Джонсон. На его инстаграм-страницу подписаны более 163 миллионов поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений therock (@therock)

В пятерку самых популярных блогеров Instagram также вошли певица и актриса Селена Гомес и миллиардерша Ким Кардашян. А вот ее успешная сестра Кайли заняла только шестую ступень рейтинга.

Кто возглавил рейтинг самых популярных актеров в сети:

  1. Криштиану Роналдо
  2. Ариана Гранде
  3. Дуэйн Джонсон
  4. Селена Гомес
  5. Ким Кардашян
  6. Кайли Дженнер
  7. Лионель Месси
  8. Бейонсе
  9. Неймар
  10. National Geographic
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Селена Гомес Ким Кардашян Ариана Гранде Криштиану Роналду Голливуд Instagram рейтинги Новости LifeStyle Новости Турции LifeStyle
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