Самые популярные звезды Instagram в 2019 году: кто вошел в рейтинг

Всего через несколько недель весь мир будет встречать Новый 2020 год. Поэтому, по традиции, в сети появляются все новые рейтинги, которые подводят итоги уходящего года. В частности, опубликовали рейтинг самых популярных звезд в соцсети Instagram. Список возглавила Кайли Дженнер.

Для создания рейтинга авторы пересмотрели тысячи популярных аккаунтов звезд. Учитывали количество подписчиков и общую активность на странице. По результатам подсчетов экспертов, лидером стал футболист Криштиану Роналду. За его блогом следят более 192 миллионов человек, что и помогло спортсмену получить первенство.

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Инстаграм-страницу он создал еще в 2014 году. С тех пор Криштиану Роналду охотно делился с поклонниками деталями своей футбольной карьеры, кадрами с отдыха и семьей. Немалую популярность получали и пикантные фотографии, на которых спортсмен демонстрировал безупречное рельефное тело.

Вторая ступень рейтинга заняла певица Ариана Гранде. Популярности ее блогу добавили успешные хиты, которые охотно слушают меломаны во всем мире. Поэтому и за страницей Арианы следит более 168 миллионов человек.

А вот третье место заняла не Кайли Дженнер или Ким Кардашян, как это прогнозировали их фанаты, а голливудский актер Дуэйн Джонсон. На его инстаграм-страницу подписаны более 163 миллионов поклонников.

В пятерку самых популярных блогеров Instagram также вошли певица и актриса Селена Гомес и миллиардерша Ким Кардашян. А вот ее успешная сестра Кайли заняла только шестую ступень рейтинга.

Кто возглавил рейтинг самых популярных актеров в сети: