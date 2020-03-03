Самые продаваемые исполнители 2019 года: кто возглавил рейтинг

Международная федерация производителей фонограммы (IFPI) объявила рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года. Первую позицию заняла главная звезда США Тейлор Свифт, второе место занял британский поп-музыкант Эд Ширан, а замкнул тройку лидеров американский рэпер Пост Малоун.

На днях IFPI объявила, кто вошел в число наиболее продаваемых исполнителей прошлого года. Когда составляли этот рейтинг, то учитывали не только успех артиста на цифровых платформах, но объем аналоговых записей. Возглавила список исполнителей одна из самых популярных певиц современности Тейлор Свифт.

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Американская актриса и исполнительница Тейлор Свифт выпустила седьмой студийный альбом Lover в августе прошлого года. За первую неделю было продано 3 миллиона экземпляров, а уже в январе 2020 года зафиксировали продажу 5 миллионов копий.

Тейлор Свифт – Lover: смотрите видео онлайн

Британский музыкант Эд Ширан в июле 2019 года презентовал альбом №6 Collaborations Project, который записал в соавторстве со Stormzy, Cardi B и Camila Cabello.

Эд Ширан – Shape of you: смотрите видео онлайн

Третье место занял рэпер из Америки Пост Малоун. В сентябре прошлого года он выпустил третий студийный альбом Bleeding Hollywood.

Пост Малоун – Rockstar: смотрите видео онлайн

Также в 10-ку самых продаваемых исполнителей вошли: Билли Айлиш, Queen, Ариана Гранде, BTS, Drake, Леди Гага и The Beatles.



Самые продаваемые артисты 2019 года / Фото: IFPI