Самые провальные образы церемонии Грэмми-2019: забавные фото
В Лос-Анджелесе отгремела одна из самых престижных премий в мире шоу-бизнеса – Грэмми-2019. Немало знаменитых вокалистов засияли на красной дорожке в стильных нарядах. Но не меньше было и провальных образов.
Каждое светское событие – это отличная возможность для звезд показать новинки своего гардероба. Часто селебритиз перед торжественными мероприятиями нанимают стилистов, которые помогают им не попасть в список модных провалов. Согласно снимкам Грэмми-2019, немало советников артистов останутся без работы.
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Красная дорожка музыкальной премии, как никогда, изобиловала неудачными образами. Певицы в погоне за эффектностью перебарщивали, демонстрируя свои фигуры в неудачных платьях и костюмах. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые провальные выходы на церемонии награждения Грэмми-2019.
Пожалуй, первенство в списке неудачных образов может смело получить эпатажная певица Andrea Echeverri, которая одела костюм в стиле награды.
Andrea Echeverri / Getty Images
Но другие звезды тоже решались на эксперименты, которые вылезли им боком.
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Джейсон Эвиган с любимой / Getty Images
Интернет-дива Леле Понс / Getty Images
Певица Биби Рекса в платье, которое напоминает елку / Getty Images
Певица Ашанти / Getty Images
Элла Май в большом платье / Getty Images
Сесил Маклорин Сальвант в помятом платье / Getty Images
Энни Столл на Грэмми-2019 / Getty Images
Певица Скай Феррейра на вечеринке к Грэмми-2019 / Getty Images
Джой Вилла / Getty Images
Каталина Гарсия / Getty Images