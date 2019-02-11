Самые провальные образы церемонии Грэмми-2019: забавные фото

В Лос-Анджелесе отгремела одна из самых престижных премий в мире шоу-бизнеса – Грэмми-2019. Немало знаменитых вокалистов засияли на красной дорожке в стильных нарядах. Но не меньше было и провальных образов.

Каждое светское событие – это отличная возможность для звезд показать новинки своего гардероба. Часто селебритиз перед торжественными мероприятиями нанимают стилистов, которые помогают им не попасть в список модных провалов. Согласно снимкам Грэмми-2019, немало советников артистов останутся без работы.

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Красная дорожка музыкальной премии, как никогда, изобиловала неудачными образами. Певицы в погоне за эффектностью перебарщивали, демонстрируя свои фигуры в неудачных платьях и костюмах. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые провальные выходы на церемонии награждения Грэмми-2019.

Пожалуй, первенство в списке неудачных образов может смело получить эпатажная певица Andrea Echeverri, которая одела костюм в стиле награды.



Andrea Echeverri / Getty Images

Но другие звезды тоже решались на эксперименты, которые вылезли им боком.

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Джейсон Эвиган с любимой / Getty Images



Интернет-дива Леле Понс / Getty Images



Певица Биби Рекса в платье, которое напоминает елку / Getty Images



Певица Ашанти / Getty Images



Элла Май в большом платье / Getty Images



Сесил Маклорин Сальвант в помятом платье / Getty Images



Энни Столл на Грэмми-2019 / Getty Images



Певица Скай Феррейра на вечеринке к Грэмми-2019 / Getty Images



Джой Вилла / Getty Images



Каталина Гарсия / Getty Images