Самые резонансные скандалы, которые всколыхнули украинский шоу-бизнес в 2019 году

2019 год был очень насыщенным в сфере шоу-бизнеса. Немало звезд пошли к алтарю или же объявили о разводе, презентовали новые работы и покорили отечественные премии. Однако не обошлось и без громких скандалов, которые заставили сторонников взглянуть на своих кумиров с другой стороны. Так какими резонансными новостями отметились представители украинского шоу-бизнеса– читайте в материале LifeStyle 24

Меньше месяца осталось до Нового 2020 года. По традиции, журналисты LifeStyle 24 подводят итоги года, который уже подходит к концу. В 2019-м многие звезды давали поводы для громких обвинений и нападений хейтеров. Российские гастроли MARUV и отказ от Евровидения, острые заявления дуэта ANNA MARIA и юмориста Андрея Молочного, двусмысленная позиция "Мисс Украины" Маргариты Паши – это далеко не все резонансные новости, которые украинцы активно обсуждали в сети. Так какие скандалы отгремели в 2019 году – читайте в материале LifeStyle 24.

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MARUV и ее скандал на нацотборе Евровидения

В конце января 2019 года разгорелся первый громкий скандал, который впоследствии и обернулся отказом Украины от участия в Евровидении. Певица TAYANNA неожиданно объявила, что не будет участвовать в национальном отборе. Артистка окончательно отказалась от конкурса, хоть и презентовала песню "Глаза", которая должна прозвучать на первом этапе шоу.

Иногда вселенная не дает тебе чего-то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого,

– отметила тогда она.

Однако замена TAYANNA нашлась довольно быстро. Всего за несколько часов стало известно, что Руслан Квинта пригласил на зажигательное шоу артистку, чьи песни давно звучат за рубежом, однако в Украине она остается малоизвестной – MARUV.



TAYANNA и Анна Корсун – солистка коллектива MARUV / LifeStyle 24

Певица продемонстрировала эпатажное шоу и ритмичную песню, которые и помогли одержать ей победу. Однако впоследствии выяснилось, что MARUV не только отличается от других участников нацотбора откровенными костюмами, но и гастролями в России. Артистка выступала в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Moscow football fest – концерте Чемпионата мира по футболу. Такая информация вызвала шквал критики у меломанов, которые засыпали страницы MARUV и нацотбора волной возмущения.

Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то – музыку. Это мой способ нести мир,

- ответила солистка на нападения хейтеров.

Вопрос скандальных гастролей приковал внимание всех отечественных СМИ к скандальной MARUV. Затем журналисты узнали, что права на конкурсную песню принадлежат российской компании Warner Music Russia. Кроме этого, в Siren Song нашли плагиат.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни одного Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", – заверила MARUV.

Каким был скандал с MARUV: смотрите видео

Многочасовые переговоры MARUV и представителей Общественного вещания завершились фиаско. Артистка продолжила активно гастролировать в городах России и выступать перед отечественными меломанами. А вот Украина вынуждена была отказаться от участия в Евровидении-2019 и внести правки в заявления для нацотбора. В частности, там появился пункт, согласно которому конкурсанты вынуждены отказаться от гастролей в РФ.

"Чей Крым?"– провокации для ANNA MARIA

И российские гастроли MARUV – не единственный скандал, который разгорелся на национальном отборе Евровидения-2019. Одни из фавориток шоу – дуэт сестер Анны и Марии Опанасюк – решили поднять свой рейтинг благодаря медиапространству, однако сделали самую большую ошибку в своей карьере.



Скандальные ANNA MARIA / Instagram / @annamariaduet

Вокалистки приняли участие в интервью с Романом Скрыпиным. Видимо, дуэт ANNA MARIA ожидал разговоров только о репертуаре и национальном отборе, однако журналист подготовился к встрече с Анной и Марией, поэтому задал провокационные для них вопросы. В частности, в прямом эфире Роман Скрыпин поинтересовался у коренных крымчанок, кому принадлежит оккупированный полуостров. Ответ девушек шокировал всю Украину.

На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым... Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано,

– сказали певицы, не уточнив, как именно это случилось.

Неоднозначно сестры Опанасюк ответили и на вопрос о родителях, работающих на оккупационную власть. Мама Анны и Марии является заместителем председателя оккупационного "Совета министров Республики Крым" и в конце ноября 2019 года стала омбудсменом полуострова. Отец артисток работал в оккупированном Крыму судьей, однако ушел в отставку около 3 лет назад.

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"У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму", – сказали сестры Опанасюк.

Такие комментарии вызвали возмущение у украинцев. Во время прямого эфира один из зрителей нецензурной лексикой охарактеризовал дуэт ANNA MARIA, а их рейтинг на нацотборе резко упал. Не в восторге от таких заявлений были и судьи шоу, которые публично заявили, что девушки испортили свою репутацию.

Что известно о скандале с участием сестер Опанасюк: смотрите видео

Однако преданность пророссийским властям ANNA MARIA таки проявили. После проигрыша на нацотборе певицы выступили на "Новой волне" в Сочи. Свое решение они аргументировали тем, что это международный конкурс, на котором должны быть представители Украины.

Оксана Марченко и языковой закон

Языковой закон, который начал действовать в июле 2019 года, также вызвал громкий скандал. Согласно документу, все официальные бумаги должны вестись на государственном языке, а медиа – добавить украиноязычный контент. Такие изменения с восторгом восприняли немало отечественных звезд, которые публично поддержали закон. А вот кума Владимира Путина Оксана Марченко имела другое мнение. В сети она опубликовала скандальное сообщение, в котором заявила, что украинцев хотят сделать "племенем третьего сорта" и отрезать их от "языка мировой науки" – российской.

"Под прикрытием "защиты языка" нынешняя власть, которая активно проталкивает новый языковой закон, хочет отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя третьего сорта. Украинский принадлежит к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. То есть, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и прочее на русском, и "горе-патриоты" отрезают украинцев от мировых знаний, литературы, открытий, технологий, бизнеса и коммуникации", – заявила одиозная Оксана Марченко.



Оксана Марченко оскандалилась / Instagram / @oksana.marchenko.official

Кроме этого, телеведущая добавила, что украинская власть ввела закон для того, чтобы вернуть крепостное право.

"Почему они это делают? Может, потому, что будущим уборщикам, сиделкам, собирателям клубники и просто нищим не нужно много знать? Они возвращают Украину в "крепостничество", где темным, забитым украинцам нечего думать? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен", – добавила Оксана Марченко.

Неоднозначная "Мисс Украина-2019"

Языковой вопрос повлиял и на имидж победительницы конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргариты Паши. Титулованная харьковчанка сразу же приступила к выполнению своих обязанностей и охотно общалась с прессой. Однако в конце сентября 2019 года Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке.

У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но каким она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу. Закон Украины не позволяет мне думать на русском?

– заявила после скандала Маргарита Паша.

Такие слова вызвали немалый резонанс, поэтому красавица решила немного изменить ситуацию. Маргарита Паша заявила, что является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан".

И это не все скандалы с участием красавицы. На вопрос об оккупированном Крыме Маргарита Паша дала неоднозначный ответ, заявив, что полуостров принадлежит людям, и пожелала "только процветания, как республике".

"Мисс Украина-2019" Маргарита Паша неоднозначно высказалась о Крыме: смотрите видео

Кроме этого, "Мисс Украина 2019" ответила на все комментарии хейтеров в сети скандальной цитатой писателя Олдоса Хаксли о патриотах: "Особая привлекательность патриотизма заключается в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. При чем с чувством глубокого достоинства".



Владелица титула "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Олег Винник и "волчицы"

Популярный певец Олег Винник, которого называют секс-символом украинского шоу-бизнеса, всего лишь одним роликом подпортил свою репутацию. В конце сентября 2019 года артист присоединился к российскому проекту с названием "ВСЕММИР", в котором фигурируют певцы, которые откровенно поддерживают международную политику Владимира Путина. В частности, к флешмобу присоединились журналист Владимир Познер, Валерия и Владимир Пресняков, имена которых внесены в список "Миротворца".

Как и российские коллеги, Олег Винник записал ролик, в котором призвал всех к миру. Чтобы показать свою национальную принадлежность, певец говорил на украинском. Однако в видео он не подчеркнул, что Россия ведет агрессивную политику в отношении Украины и аннексировала ее территории.

Олег Винник записал скандальное видео для российского проекта "ВСЕММИР":

После немалого шума, акций протеста на концертах и внесения имени в базу "Миротворца" Олег Винник решил созвать пресс-конференцию и объяснить свою позицию. Журналисты поинтересовались у артиста, какое у него отношение к аннексии Крыма, войне на Востоке и является ли Россия страной-агрессором.

У нас война. КОНЕЧНО. Сейчас ее называют еще по-другому. Задайте этот вопрос властям (о том, является ли РФ агрессором, - LifeStyle 24). Три миллиона украинцев проживают в России. Вы поедете спрашивать их там, кто агрессор?.. Я ничего не буду говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня вообще разговоры об этом ничего не дают, когда ты выкрикиваешь – "наш Крым", а он не наш на сегодня. Ну, мы имеем то, что имеем. Есть факт,

– заявил Олег Винник.

Кроме этого, артист убежден, что скандальный проект был международным, а он сам не нарушил ни одного закона.

Андрей Молочный и "фашизм" в Киеве

В первые дни ноября во всех украинских СМИ появилась резонансное заявление актера и юмориста Андрея Молочного. Свое публичное обращение он начал с упоминания о наступательной операции Красной Армии во Второй мировой войне, во время которой был освобожден Киев. Военных нацистской Германии Молочный откровенно сравнил с современными жителями столицы.

"Еще пять лет назад я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину", – говорилось в одиозной заявлении.

Андрей Молочный добавил, что ветеранов Второй мировой войны ежегодно обижают в Украине, а полиция только способствует этому, заставляя "даже детей снимать пилотки с красными звездами".



Андрей Молочный сделал скандальное заявление / URA

Резонансное заявление не обошел вниманием бывший коллега юмориста по "Файне Юкрайне" Сергей Притула. Он решил написать рифмованные строки, в которых высмеял позицию Андрея Молочного (приведены с учетом авторского стиля):

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!

Всего за сутки Сергей Притула составил собственное эссе о "фашистский" Киев, в котором безжалостно издеваются над ветеранами. По сюжету, бабушка зашла в обычнйы столичный магазин и стала "жертвой" толпы молодчиков. Смоделированная ситуация рассмешила сеть и стала ярким примером абсурдности заявлений Андрея Молочного.