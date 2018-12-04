Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью

Клуб завидных холостяков в 2018 году существенно уменьшился. Свадебный бум заполонил не только Голливуд, но и Букингемский дворец.

Представители королевской семьи, актеры, модели и музыканты устроили одни из самых эффектных церемоний, уже задали тренд на десятки лет и запомнились всему миру потрясающими снимками. На рубеже нового 2019 журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие свадебные церемонии стали громкими.

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Эми Шумер и Крис Фишер

Начала голливудский свадебный марафон актриса Эми Шумер, которая неожиданно пошла под венец с известным шеф-поваром Крисом Фишером. Пара решила пожениться в канун Дня влюбленных после нескольких месяцев свиданий. Влюбленные обменялись клятвами на берегу Тихого океана в Малибу. Невеста вышла к алтарю в белом платье без фаты.



Свадьба Эми Шумер и Криса Фишера / Instagram

Принц Гарри и Меган Маркл

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из самых ожидаемых светских событий года, которое уже успели обсудить во всем мире. Роскошная церемония состоялась 19 мая. Пара обменялась обетами в часовне Святого Георгия, в Виндзоре.



Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Роскошная Меган Маркл выбрала скромное платье от креативного директора модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Наряд слегка обнажал хрупкие плечи герцогини и выглядел сказочно.



Официальное фото свадьбы принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Свой образ невеста дополнила пятиметровой фатой, на которой были вышиты 55 цветков – как символы стран Содружества наций. По традиции, перед церемонией Елизавета II вручила невесте старинную тиару Мария Текская, которая является одной из реликвий королевской семьи. От красоты Меган Маркл принц Гарри не сдержал слёз, а после венчания вместе со своей женой проехался по улицам Виндзора на карете.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

23 июня все поклонники сериала "Игра престолов" с восторгом наблюдали за кадрами со свадьбы героев франшизы – Кита Харрингтона и Роуз Лесли. "Король и королева Севера" обвенчались в Шотландии, а роскошную вечеринку устроили в семейном замке Роуз.



Свадьба Кита Харрингтона и Роуз Лесли / Grazia

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Венсан Кассель и Тина Кунаки

Харизматичный актёр Венсан Кассель с легкостью ушёл в семейную жизнь. Помогла ему в этом, модель Тина Кунаки, которая более чем на 30 лет моложе его. Пара обручилась 24 августа во французской коммуне Бидар.

Свадьба привлекла большое внимание СМИ и общественности. И дело было не в бывшей жене Касселя, роскошной Монике Беллуччи, или в разнице в возрасте. Тина Кунаки пошла к алтарю в белоснежном платье с довольно провокационным вырезом, который и стал причиной для горячего обсуждения.



Венсан Кассель женился на Тине Кунаки



Венсан Кассель и Тина Кунаки / Instagram

Кьяра Ферраньи и Fedez

1 сентября сеть взорвалась новостью: знаменитая блогерша Кьяра Ферраньи и рэпер Fedez поженились. Размах праздника поразил, а церемонию назвали "итальянской королевской свадьбой".



Свадьба Кьяры Ферраньи и рэпера Fedez / Instagram

Влюбленные обменялись клятвами в отеле-бутике Dimora delle Balze, недалеко от сицилийской коммуны Ното. К алтарю Кьяра Ферраньи вышла в элегантном платье от Dior, которое уже стремятся повторить модницы во всем мире.



Кьяры Ферраньи вышла замуж за рэппера Fedez / Instagram

Ирэна Карпа и Людовик–Кирилл Требюше

Украинская писательница Ирэна Карпа третий раз вышла замуж 7 октября. Избранником звезды стал потомок легендарного Виктора Гюго – Людовик-Кирилл Требюше. Церемония состоялась в живописной Франции, а роскошное празднование сочетало элитные вина и украинские блюда.



Свадьба Эрен Карпы и Людовика-Кирилла Требюше / Instagram



Французская свадьба Ирэны Карпы / Instagram

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк

Еще одна представительница королевской семьи порадовала поклонников роскошной свадебной церемонией: принцесса Евгения заключила брак с бизнесменом Джеком Бруксбенком. Знаковое событие для Великобритании состоялось 12 октября.

Молодожёны не нарушили извечных традиций и обменялись обетами в часовне Святого Георгия, на территории Виндзорского дворца. После венчания пара поздоровалась с поклонниками, проехавшись по улицам города в карете.



Свадьба Принцессы Евгении и Джека Бруксбенка / Getty Images

Стоит отметить, что невеста выглядела по-королевски роскошно в платье от дизайнерского дуэта Питера Пилотта и Кристофера де Воса. Принцесса Евгения вложила в наряд скрытые символы регионов Великобритании. В то же время внучка Елизаветы II отказалась от фаты, украсив прическу тиарой с изумрудным камнем.



Королевская свадьба принцессы Евгении / Getty Images

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Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

В возрасте 55 лет талантливый режиссер Квентин Тарантино решил покончить с холостяцкой жизнью. Под венец он повел модель Даниэллу Пик, которая на 20 лет младше его. Венчание состоялось в Лос-Анджелесе в конце ноября. Сама же свадьба была довольно скромной, как для звезд такой величины, а в сеть попало лишь несколько фото счастливых молодожёнов.



Квентин Тарантино и Даниэлла Пик поженились/ Instagram

Приянка Чопра и Ник Джонас

Хотя королевские свадьбы в 2018 году были потрясающие, церемония "Мисс Мира 2000" Приянки Чопры и музыканта Ника Джонаса с легкостью составит им конкуренцию. Влюбленные решили совместить американские и индийские традиции, поэтому их праздник продолжался 5 дней.

Каждый раз звездные молодожёны примеряли новые роскошные наряды – от национальной одежды до элегантных образов от дизайнера Ralph Lauren. Пожалуй, белоснежное платье, вручную вышитое бисером, кристаллами Swarovski и двумя миллионами жемчужин больше запомнится пораженным поклонникам пары. Еще более эффектной была 22-метровая фата, которая во время церемонии покрыла проход к алтарю.



Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса​ / Instagram



Индийская свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса / Instagram