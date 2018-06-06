Самые сексуальные фото актрисы Ольги Куриленко, которые покорили сеть

220 Читати новину українською
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / www.gettyimages.com

Сегодня, 14 ноября, голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко празднует день рождения. Звезде исполнилось 38 лет. В знаковый день журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 11 самых соблазнительных фото, которые покоряют сеть красотой.

Ольга Куриленко – одна из самых привлекательных женщин в мире шоу-бизнеса. Именно украинка стала девушкой Джеймса Бонда в одном из фильмов об "агенте 007". Кроме этого, звезда снялась в комедии "Агент Джонни Инглиш. Новая миссия". После такого триумфа в Голливуде Ольга Куриленко получила мировую славу.

Читайте также: Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинском происхождении

Стоит отметить, что путь к успеху актрисы был достаточно непростым. Родилась будущая звезда в небогатой семье. Уже в возрасте в 16 лет переехала из Бердянска в Париж, где начала модельную карьеру. Эффектная брюнетка стремительно заполонила обложки журналов, после чего покорила и кино.

С не меньшим пылом Ольга Куриленко покоряет сеть. Звезда активно ведет свой блог, где щеголяет стройной фигурой. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 11 фотографий актрисы, которые поразили сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@phoenixmaguk

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
сегодня 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
267
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
сегодня 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
227
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
сегодня 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
215
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
761
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
13 ноября 18:00 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
214
Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
13 ноября 13:15 Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
299
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук