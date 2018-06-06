Самые сексуальные фото актрисы Ольги Куриленко, которые покорили сеть

Сегодня, 14 ноября, голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко празднует день рождения. Звезде исполнилось 38 лет. В знаковый день журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 11 самых соблазнительных фото, которые покоряют сеть красотой.

Ольга Куриленко – одна из самых привлекательных женщин в мире шоу-бизнеса. Именно украинка стала девушкой Джеймса Бонда в одном из фильмов об "агенте 007". Кроме этого, звезда снялась в комедии "Агент Джонни Инглиш. Новая миссия". После такого триумфа в Голливуде Ольга Куриленко получила мировую славу.

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Стоит отметить, что путь к успеху актрисы был достаточно непростым. Родилась будущая звезда в небогатой семье. Уже в возрасте в 16 лет переехала из Бердянска в Париж, где начала модельную карьеру. Эффектная брюнетка стремительно заполонила обложки журналов, после чего покорила и кино.

С не меньшим пылом Ольга Куриленко покоряет сеть. Звезда активно ведет свой блог, где щеголяет стройной фигурой. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 11 фотографий актрисы, которые поразили сеть.