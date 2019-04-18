Самые сексуальные фото Кортни Кардашян, которые поразили сеть: 18+

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Самые сексуальные фото Кортни Кардашян
Самые сексуальные фото Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Звезда американского реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кортни Кардашян имеет немалую популярность в мире. Каждый пост знаменитости вызывает фурор, а она с легкостью будоражит сеть горячими снимками. В юбилейный 40-й день рождения Кортни Кардашян журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какими сексуальными снимками она отметилась в течение года.

Каждая представительница "семейства Кардашян" уже привыкла к публичности и не видит своей жизни без реалити-шоу. Все их переживания, частные разговоры, совместный досуг или проблемы активно обсуждает весь мир после каждой серии телепроекта. И, вероятно, такое признание к душе Кортни, Кендалл, Кайли, Ким и Хлои, так как благодаря этому они являются успешными миллионерами.

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Не менее активно сестры Кардашян демонстрируют свою жизнь и в блогах. Актрисы щеголяют разными кадрами, в частности, и очень провокационными. Исключением не стала и Кортни Кардашян. Ее страница в Instagram пестрит сексапильными снимками, на которых звезда предстает в белье, купальниках, или и без какой-либо одежды. Немало провокационных кадров Кортни Кардашян сделала специально для рекламы своего нового проекта с названием Poosh и знаменитых глянцев.

Какими самыми горячими кадрами отличилась Кортни Кардашян в течение года – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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