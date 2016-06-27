Самые сексуальные фото "Мисс Вселенная 2018" Катрионы Грей

139 Читати новину українською
Самые сексуальные фото "Мисс Вселенная 2018" Катрионы Грей

В Таиланде отгремел грандиозный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". По результатам всех этапов шоу, победу одержала представительница Филиппин Катриона Грей.

Харизматической и эффектной модели удалось обойти 93 соперницы и завоевать главную корону. Так 24-летняя Катриона Грей стала четвертой победительницей "Мисс Вселенная" из Филиппин.

Читайте также: "Мисс Вселенная 2018": кто стал победительницей грандиозного конкурса красоты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

 

Катриона Грей является успешной моделью, певицей и телеведущей. Кроме этого, красавица занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также волонтерствовать в организации Young Focus, которая занимается предоставлением образования детям из неблагополучных семей.

Несмотря на такую значительную занятость и волонтерскую деятельность Катриона Грей активно ведет свой блог в Instagram. Модель показывает результаты сексапильных съемок, в которых часто предстает обнаженной или же в соблазнительных нарядах. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 самых сексуальных фото Катрионы Грей, которые успели покорить сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Catriona Gray (@catriona_gray)

 

Теги: LifeStyle Мода Конкурс красоты Филиппины
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 17:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
31262
Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
сегодня 11:00 Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
Юлія Девда 203
Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
сегодня 10:02 Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
Анастасія Манюхіна 332
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
14 декабря 19:38 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 35895
Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
14 декабря 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
Юлія Турелик 1296
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
14 декабря 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 1244
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук