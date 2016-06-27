Самые сексуальные фото "Мисс Вселенная 2018" Катрионы Грей

В Таиланде отгремел грандиозный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". По результатам всех этапов шоу, победу одержала представительница Филиппин Катриона Грей.

Харизматической и эффектной модели удалось обойти 93 соперницы и завоевать главную корону. Так 24-летняя Катриона Грей стала четвертой победительницей "Мисс Вселенная" из Филиппин.

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Катриона Грей является успешной моделью, певицей и телеведущей. Кроме этого, красавица занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также волонтерствовать в организации Young Focus, которая занимается предоставлением образования детям из неблагополучных семей.

Несмотря на такую значительную занятость и волонтерскую деятельность Катриона Грей активно ведет свой блог в Instagram. Модель показывает результаты сексапильных съемок, в которых часто предстает обнаженной или же в соблазнительных нарядах. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 самых сексуальных фото Катрионы Грей, которые успели покорить сеть.