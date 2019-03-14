Самые сексуальные фото нового "ангела" Victoria's Secret – Барбары Палвин

Знаменитый бельевой бренд Victoria's Secret ошеломил поклонников новостью – 25-летняя венгерская модель Барбара Палвин присоединилась к команде роскошных "ангелов". По такому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали самые соблазнительные фото манекенщицы, которыми она уже успела взбудоражить сеть.

Все модели мира мечтают о сотрудничестве с Victoria's Secret, ведь это немало возможностей, открывающихся перед ними. Однако бельевой бренд тщательно подбирает в свою команду так называемых "ангелов", что впоследствии поражают красотой на грандиозных показах коллекций белья.

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В четверг, 14 марта, представители бренда заявили, что 25-летняя Барбара Палвин официально присоединилась в их ряды. И хотя звезда имеет формы несколько пышнее, чем другие "ангелы" Victoria's Secret, это отнюдь не помешало ей получить престижное предложение. При этом эффектная Барбара Палвин уже имеет опыт в сотрудничестве с бельевым брендом. В 2016 году она впервые вышла на подиум в новинках от Victoria's Secret, а в 2018-м – феерично покоряла зрителей на шоу в Нью-Йорке.

В то же время притягательная Барбара не отказывается от сексуальных съемок. На ее странице в Instagram есть немало горячих фото, на которых модель предстает в нижнем белье, или вообще без него. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать топ-10 самых сексуальных фото нового "ангела" Victoria's Secret – Барбары Палвин.