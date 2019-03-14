Самые сексуальные фото нового "ангела" Victoria's Secret – Барбары Палвин

144 Читати новину українською
Барбара Палвин – новый "ангел" Victoria's Secret
Барбара Палвин – новый "ангел" Victoria's Secret / www.newszii.com

Знаменитый бельевой бренд Victoria's Secret ошеломил поклонников новостью – 25-летняя венгерская модель Барбара Палвин присоединилась к команде роскошных "ангелов". По такому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали самые соблазнительные фото манекенщицы, которыми она уже успела взбудоражить сеть.

Все модели мира мечтают о сотрудничестве с Victoria's Secret, ведь это немало возможностей, открывающихся перед ними. Однако бельевой бренд тщательно подбирает в свою команду так называемых "ангелов", что впоследствии поражают красотой на грандиозных показах коллекций белья.

Читайте также: Венгерская модель Барбара Палвин стала "ангелом" Victoria's Secret

В четверг, 14 марта, представители бренда заявили, что 25-летняя Барбара Палвин официально присоединилась в их ряды. И хотя звезда имеет формы несколько пышнее, чем другие "ангелы" Victoria's Secret, это отнюдь не помешало ей получить престижное предложение. При этом эффектная Барбара Палвин уже имеет опыт в сотрудничестве с бельевым брендом. В 2016 году она впервые вышла на подиум в новинках от Victoria's Secret, а в 2018-м – феерично покоряла зрителей на шоу в Нью-Йорке.

В то же время притягательная Барбара не отказывается от сексуальных съемок. На ее странице в Instagram есть немало горячих фото, на которых модель предстает в нижнем белье, или вообще без него. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать топ-10 самых сексуальных фото нового "ангела" Victoria's Secret – Барбары Палвин.

 

blog_ava
Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
14 марта
33708
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
14 марта 21:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
2764
Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда
14 марта 18:37 Лазанья – рецепт приготовления классического итальянского блюда
Богданна Рибак 130
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
14 марта 13:58 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 253
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
14 марта 11:10 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 1202
Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
13 марта 19:26 Как носить красный костюм: яркие примеры знаменитостей
123
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук