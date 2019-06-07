Самые сексуальные фото певицы Игги Азалии, которые потрясли сеть
Сегодня, 7 июня, день рождения отмечает эпатажная реперша Игги Азалия. Ее часто сравнивают с сестрами Кардашян из-за соблазнительных форм, а 29-летняя звезда и не думает комплексовать из-за этого, а наоборот – хвастается телом на сексуальных фото.
Австралийская певица Игги Азалия покорила мир ритмичными песнями. Дебютировала она в 2011 году, выпустив несколько эпатажных клипов на своем YouTube-канале. После большого успеха артистка решила продолжить свое творчество и отправилась в эпицентр рэп-культуры – Соединенные Штаты Америки. Там звезда выпустила два студийных альбома – "The New Classic" и "My Defense".
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Мало кто знает, что зажигательная певица выступает с псевдонимом: Игги – это кличка ее собаки, а Азалия – название улицы, где жила артистка. Не менее эпатажным является и ее образ: певица каждый раз демонстрирует свою пышную грудь и ягодицы в приталеных обольстительных нарядах. Любит Игги Азалия обнажать свое роскошное тело, не скрывая сексуальности.
В 29-й день рождения эпатажной звезды журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые горячие фото, которые уже успели взбудоражить сеть.
Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea
Певица Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea
Сексуальная реперша Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea
Игги Азалия полностью оголилась / Facebook / @iggyazalea
Обнаженная артистка / Facebook / @iggyazalea
Американская роскошь от Игги Азалии / Facebook / @iggyazalea
Игги Азалия в кровати / Facebook / @iggyazalea
Одно из первых сексуальных фотографий Игги Азалии/ Facebook / @iggyazalea
Раскованная реперша Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea
Сексуальная реклама от Игги Азалии / Facebook / @iggyazalea