Самые сексуальные фото певицы Игги Азалии, которые потрясли сеть

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Игги Азалии – 29: самые сексуальные фото рэп-певицы
Игги Азалии – 29: самые сексуальные фото рэп-певицы / Facebook / @iggyazalea

Сегодня, 7 июня, день рождения отмечает эпатажная реперша Игги Азалия. Ее часто сравнивают с сестрами Кардашян из-за соблазнительных форм, а 29-летняя звезда и не думает комплексовать из-за этого, а наоборот – хвастается телом на сексуальных фото.

Австралийская певица Игги Азалия покорила мир ритмичными песнями. Дебютировала она в 2011 году, выпустив несколько эпатажных клипов на своем YouTube-канале. После большого успеха артистка решила продолжить свое творчество и отправилась в эпицентр рэп-культуры – Соединенные Штаты Америки. Там звезда выпустила два студийных альбома – "The New Classic" и "My Defense".

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Мало кто знает, что зажигательная певица выступает с псевдонимом: Игги – это кличка ее собаки, а Азалия – название улицы, где жила артистка. Не менее эпатажным является и ее образ: певица каждый раз демонстрирует свою пышную грудь и ягодицы в приталеных обольстительных нарядах. Любит Игги Азалия обнажать свое роскошное тело, не скрывая сексуальности.

В 29-й день рождения эпатажной звезды журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые горячие фото, которые уже успели взбудоражить сеть.

Іггі Азалія
Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea

Співачка Іггі Азалія
Певица Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea

Сексуальна реперка Іггі Азалія
Сексуальная реперша Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea

Іггі Азалія повністю оголилась
Игги Азалия полностью оголилась / Facebook / @iggyazalea

Оголена артистка
Обнаженная артистка / Facebook / @iggyazalea

Американська розкіш від Іггі Азалії
Американская роскошь от Игги Азалии / Facebook / @iggyazalea


Игги Азалия в кровати / Facebook / @iggyazalea

Одна з перших сексуальних світлин Іггі Азалії
Одно из первых сексуальных фотографий Игги Азалии​/ Facebook / @iggyazalea

Розкута реперка Іггі Азалія
Раскованная реперша Игги Азалия / Facebook / @iggyazalea


Сексуальная реклама от Игги Азалии​ / Facebook / @iggyazalea

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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