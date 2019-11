Самые сексуальные фото певицы Риты Оры, которые взбудоражили сеть

Во вторник, 26 ноября, британская певица албанского происхождения Рита Ора празднует день рождения. Звезде исполнилось 29 лет. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые откровенные фото из блога артистки, которые уже успели взбудоражить сеть.

Рита Ора – одна из самых перспективных артисток современности. Каждый ее хит вызывает фурор, а клипы с танцами и откровенным нарядом устанавливают рекорды по просмотрам в Великобритании.

Вокальная карьера воспалительной Риты Оры стремительно пошла вверх, когда она переехала в Нью-Йорк и подписала там контракт со студией Roc Nation. Именно эта сделка стала катализатором бешеной популярности артистки, ведь уже в 2012 году она выпустила дебютный студийный альбом Ora, который добрался до первой ступени рейтингов в Великобритании. С тех пор весь мир напевал знаменитые хиты певицы Hot Right Now и How We Do (Party). Впоследствии Рита Ора презентовала и другую пластинку, которая получила не меньший успех в мире.

Первые ступеньки в радиочартах, выступления на престижных премиях и дуэты с Тиесто, Биби Рексою, Игги Азалией, Эдом Шираном, Майли Сайрус Лиамом Пейном – не все, чем может с легкостью похвастаться звездная именинница. Рита Ора ведет свой блог в сети, который имеет не меньшую популярность, чем ее песни. Артистка охотно делится с поклонниками результатами сексуальных съемок и кадрами из ее клипов. Так какими провокациями отличилась Рита Ора – смотрите в подборке LifeStyle 24.