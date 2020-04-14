Самые сексуальные фото Жозефин Скривер, которые успели взбудоражить сеть – 18+

14 апреля день рождения празднует одна из самых известных моделей мира, которая является "ангелом" Victoria's Secret – Жозефин Скривер. В 2020-м ей исполнилось 27 лет. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали самые сексуальные фото Жозефин, которые она публиковала в сети.

История Жозефин Скривер – одна из самых интересных среди знаменитых моделей. Родители девушки познакомились в Копенгагене. Оба мечтали иметь ребенка и начать семейную жизнь, поэтому нашли друг друга по объявлению в газете. Но тогда они и не знали, что их ребенок станет одной из самых известных красавиц мира.

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С детства Жозефин Скривер снималась в рекламе подгузников. Поэтому в студенческие годы переехала в Нью-Йорк, где начала обучение в модельной школе. Получив нужные знания, Жозефин начала покорять подиумы.

В феврале 2011 года модель впервые приняла участие в Неделе моды, приковав внимание знаменитых брендов к своей красоте. А дальше, как в сказке – контракты с Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino и другими марками одежды, о сотрудничестве с которыми мечтают миллионы.

Но большим прыжком в карьере Жозефин Скривер стало присоединение к "ангелам" Victoria's Secret в 2016 году. Это было своеобразным мерилом успеха, ведь представительниц бельевой марки приглашают на все топовые мероприятия мира, а также охотно снимают для глянцев за баснословные гонорары.

Сейчас Жозефин Скривер пожинает плоды своего труда. Она с легкостью зарабатывает миллионы, позируя перед камерами самых талантливых фотографов. И несмотря на будничный ритм 27-летняя красавица не забывает и про своих поклонников, которые поддерживают ее на всех этапах карьеры. В сети Жозефин Скривер охотно делится результатами пикантных съемок для рекламных кампаний и журналов. В то же время и будничные кадры именинницы поражают эротикой.

Поэтому какие сексуальные фотографии Жозефин Скривер сумели уже взбудоражить сеть – смотрите в подборке LifeStyle 24.