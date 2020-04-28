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Самые сексуальные кинокадры с Джессикой Альбой, которые взбудоражили сеть

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Джессика Альба в белье: сексуальные фото
Джессика Альба в белье: сексуальные фото / Maxim

28 апреля голливудская красавица Джессика Альба празднует день рождения. Актрисе исполнилось 39 лет. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать жаркие кадры со звездной именинницей, которые уже успели взбудоражить сеть.

Настойчивости Джессики Альбы можно только позавидовать. Она еще в 5 лет мечтала стать актрисой и постепенно, шаг за шагом, воплощала замысел в реальность. Уже в 12 Джессика записалась на специальные курсы и через год начала сотрудничество с первым агентом. Так начался путь Альбы в покорении Голливуда.

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Теперь, когда мечта звездной именинницы стала реальностью, она с легкостью перенимает роли и соглашается только на интересные для себя телепроекты. По случаю дня рождения журналисты LileStyle 24 решили напомнить жаркие роли Джессики Альбы, которые поразили зрителей.

Сериал "Темный ангел" стал одной из дебютных работ Джессики Альбы. И то ли воинственная героиня, то ли ее кожаный костюм покорили зрителей. Актриса проснулась знаменитой и получила за перевоплощение в эту сексуальную героиню премию Teen Choice Award.

Джессіка Альба
Джессика Альба / IMDb

Акторка Джессіка Альба
Актриса Джессика Альба / IMDb

Сексуальности образу Джессики Альбы добавило участие в двух частях фильма "Город грехов". Актриса исполнила роль танцовщицы стриптиз-клуба Нэнси. Для съемок она посетила несколько таких заведений и наняла учителя танцев, чтобы мастерски передать образ своей героини. И ей это еще и как удалось!

Джессіка Альба у фільмі
Джессика Альба в фильме "Город грехов" / 24SMI

И на этом танцевальная кинокарьера Джессики Альбы не завершилась. Актриса приняла участие в фильме "Лапочка", где охотно показала свои умения на паркете.

Джессіка Альба у фільмі
Джессика Альба в фильме "Лапочка" / CineMateria

Смотрите трейлер к фильму "Лапочка": видео

Но по-настоящему горячие образы Джессики Альбы можно увидеть в комедии "Удачи, Чак" и боевике "Механик 2". В обоих кинолентах актриса сыграла сексапильную красавицу, за которую готовы бороться мужчины. 

Джессіка Альба у комедії Джессика Альба в комедии "Удачи, Чак" / Кадр из фильма

"Механик 2": Джейсон Стэйтем и Джессика Альба / Кадр из фильма

Джессіка Альба у фільмі Джессика Альба в фильме "Механик 2" / Кадр из фильма

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Кино Эротика Голливуд Звездные дни рождения
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