Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019

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Met Gala 2019: самые сексуальные образы
Met Gala 2019: самые сексуальные образы / LifeStyle 24

Ежегодно в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен наблюдается аншлаг, ведь именно здесь проводят грандиозную вечеринку Met Gala. Фэшн-событие привлекает внимание всех американских звезд, которые охотно красуются на красной дорожке в удивительных нарядах. 2019 год не стал исключением, а знаменитости предстали в весьма соблазнительных образах.

Блеск и роскошь, стильные наряды, вспышки фотокамер и роскошная красная дорожка: в Нью-Йорке отгремел балл Met Gala 2019. Темой нынешней вечеринки стал кэмп, что, по словам организаторов, провоцирует знаменитостей отказаться от элегантности и отдать предпочтение эпатажности. Поэтому известные артистки, актрисы и модели превзошли все ожидания журналистов, продемонстрировав неожиданные наряды.

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Известные модницы по случаю эпатажного бала сделали свои образы сексуальными. Так, Леди Гага предстала перед камерами в микрошортах и нижнем белье, а Эмили Ратаковски и Кара Делевинь показали обнаженные тела в прозрачных платьях. Какие еще сексуальные наряды можно было увидеть на Met Gala 2019 – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Леди Гага

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Кара Делевинь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Preview.ph (@previewph)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Şamdan Plus (@samdanplus)

Селин Дион

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

Эмили Ратаковски

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Ким Кардашян 

Джоан Смоллс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

Дженнифер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

Кайли и Кендалл Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Нина Добрев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Moda WOOW (@modawoow)

Гвен Стефани

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani)

Винни Харлоу

Эмбер Валлетта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ambervalletta (@ambervalletta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ambervalletta (@ambervalletta)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кайли Дженнер Ким Кардашян Met Gala Мода Кендалл Дженнер Кара Делевинь Леди Гага Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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