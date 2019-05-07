Прозрачные платья и сексуальные декольте: какие звезды отличились на Met Gala 2019

Ежегодно в нью-йоркском Музее искусств Метрополитен наблюдается аншлаг, ведь именно здесь проводят грандиозную вечеринку Met Gala. Фэшн-событие привлекает внимание всех американских звезд, которые охотно красуются на красной дорожке в удивительных нарядах. 2019 год не стал исключением, а знаменитости предстали в весьма соблазнительных образах.

Блеск и роскошь, стильные наряды, вспышки фотокамер и роскошная красная дорожка: в Нью-Йорке отгремел балл Met Gala 2019. Темой нынешней вечеринки стал кэмп, что, по словам организаторов, провоцирует знаменитостей отказаться от элегантности и отдать предпочтение эпатажности. Поэтому известные артистки, актрисы и модели превзошли все ожидания журналистов, продемонстрировав неожиданные наряды.

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Известные модницы по случаю эпатажного бала сделали свои образы сексуальными. Так, Леди Гага предстала перед камерами в микрошортах и нижнем белье, а Эмили Ратаковски и Кара Делевинь показали обнаженные тела в прозрачных платьях. Какие еще сексуальные наряды можно было увидеть на Met Gala 2019 – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Леди Гага

Кара Делевинь

Селин Дион

Эмили Ратаковски

Ким Кардашян

Джоан Смоллс

Дженнифер Лопес

Кайли и Кендалл Дженнер

Нина Добрев

Гвен Стефани

Винни Харлоу

Эмбер Валлетта