Самые скандальные фильмы культового режиссера Стэнли Кубрика

Стэнли Кубрик – один из самых влиятельных режиссеров всех времен. Самые популярные деятели кино, к примеру, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Вуди Ален и Дэвид Линч называли его своим источником вдохновения.

Что известно о Стэнли Кубрике

Будущий режиссер родился в зажиточной семье в 1928 году в городе Нью-Йорк. Детство парень провел в Бронксе. Отец привил Стэнли любовь к шахматам и фотографии.

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Фотосъемкой парень начал серьезно заниматься с раннего возраста. Уже в 17 лет, благодаря своему таланту, Стэнли стал внештатным сотрудником журнала Look.



Стэнли Кубрик

Тогда он продал им свое фото, на котором был изображен местный продавец газет, окруженный многочисленными публикациями с заголовками, которые извещали о смерти президента Франклина Рузвельта.



Фото Стэнли Кубрика

В этот период Стэнли начал посещать показы фильмов, которые проходили в Музее современного искусства в Нью-Йорке. По его словам, тогда на его становление как режиссера повлияли работы Орсона Уэллса и Сергея Эйзенштейна. Затем Кубрик начал заниматься кинематографией.

Первые фильмы Кубрика

В 1950 году он за собственные средства снял свой первый короткометражный документальный фильм о подготовке боксерского матча под названием "День схватки".

Смотрите короткометражный документальный фильм "День схватки":

После нескольких успешных коротких метров, Стэнли решил снимать полные художественные ленты. В 1953 году зрители увидели его фильм "Страх и вожделение", в котором уже прослеживались будущие фирменные приемы режиссера.

Смотрите трейлер к фильму "Страх и вожделение":

Впоследствии Стэнли объединился с продюсером Джеймсом Гаррисом, вместе они создали компанию Harris-Kubrick Productions.



Режиссер Стэнли Кубрик

В 1961 году Стэнли Кубрик начал работу над еще одним крупным проектом, им должен был стать фильм "Одноглазые валеты". Однако из-за творческих разногласий с актером Марлоном Брандо, Кубрик покинул проект, а фильм завершил снимать сам Брандо.



Стэнли Кубрик и Марлон Брандо

В следующем году режиссер вместе с семьей переехал в Англию. К этому Стэнли подтолкнули запланированные в Британии съемки киноленты "Лолита". Фильм был снят по известному скандальному роману Владимира Набокова с одноименным названием.

Смотрите трейлер к фильму "Лолита":

В книге говорится о любви зрелого мужчины и его двенадцатилетней падчерицы, и хотя Стэнли пытался избежать во время съемок чрезмерной провокационности, фильм разбудил оживленную общественную дискуссию. Съемки следующей ленты происходили опять же в Англии, и после их завершения Стэнли решил остаться в Британии навсегда.

Следующий фильм, снятый под его режиссурой, стал культовым и сегодня считается классикой кинематографа. Им стала кинолента под названием "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу". Известный американский кинокритик Роджер Эберт потом писал, что это лучший сатирический фильм всех времен.

Скандальные фильмы режиссера

Еще одной лентой, получившей неоднозначные отзывы и скандальную славу, стал фильм 1971 года "Заводной апельсин". За жестокие избиения, насилие, изнасилование, которые изображены в фильме, лента вышла в прокат с рейтингом для взрослых.

Показ вызвал массовые споры в обществе, которые обострились, когда в Англии были совершены похожие преступления, как в "Заводном апельсине". За этот фильм режиссеру и его семье начали угрожать, поэтому впоследствии Стэнли изъял фильм из проката.

Смотрите трейлер к фильму "Заводной апельсин":

Следующее десятилетие началось для режиссера экранизацией романа Стивена Кинга "Сияние". После премьеры лента получила негативные отзывы, однако стала коммерчески успешной для создателей.

Смотрите трейлер к фильму "Сияние":

Еще одна культовая и, как оказалось, последняя законченная лента Стэнли Кубрика увидела свет в 1997 году. Фильм "С широко закрытыми глазами" из-за обилия сексуальных сцен вызвал много споров.

Мысли о ленте разошлись кардинально – от "совершенно непонятной драмы" до "последнего шедевра ХХ века". А актерам главных ролей – Тому Крузу и Николь Кидман – принесли волну небывалой популярности.

Смотрите трейлер к фильму "С широко закрытыми глазами":

Стэнли Кубрик скончался на 70 году жизни от острого инфаркта миокарда. Он оставил много начатых проектов, которые пришлось завершать другим режиссерам. Однако почерк его режиссуры стал узнаваемым во всем мире, его картины ярко выделяются среди других техническим новаторством, мастерством и необычными сценариями.