Самые стильные черные платья: топ-5 выходов на красной дорожке кинофестиваля Берлинале-2019

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Энди Макдауэлл
Энди Макдауэлл / www.gettyimages.com

В столице Германии 7 февраля начался один из самых престижных кинофестивалей в мире – Берлинале. Множество знаменитостей уже продемонстрировали стильные наряды на красной дорожке, которая, к слову, сделана из переработанного мусора.

Добавим, что в основной программе среди фильмов из 25 стран мира покажут ленту о Голодоморе в Украине "Гарет Джонс".

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Это фильм польского режиссера Агнешки Холланд, созданный при поддержке отечественного Госкино совместно с Польшей и Великобританией. Главные роли сыграли Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Яков Ткаченко, Олег Драч и другие.

7 февраля прогремела церемония открытия в театре на Потсдамской площади. Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых эффектных черных платьев, которые звезды надели на красную дорожку Берлинале-2019.

Лучшие черные платья на открытии Берлинале-2019

1 место – немецкая топ-модель Тони Гаррн

Тоні Гаррн

Тоні Гаррн

2 место – американская актриса Энди Макдауэлл

Енді Макдауелл

Енді Макдауелл

3 место – немецкая актриса Александра Мария Лара

Александра Марія Лара

Александра Марія Лара

4 место – немецкая актриса Хайке Макатч

Хайке Макатч

5 место – ювелирный дизайнер Йетте Йооп

Йетте Йооп
Все фото – Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: 24 канал
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